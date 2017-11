Box Office ITA: The Place vince il weekend

The Place apre in testa al box office italiano, seguito da Paddington 2 e Auguri per la tua morte.

Nuovo fine settimana piuttosto ricco al box office italiano, grazie agli incassi in crescita e alle nuove uscite.

The Place apre in testa al botteghino con 1,6 milioni di euro incassati in circa 500 sale, registrando un’ottima media per sala pari a 3200 euro.

Paddington 2 attira le famiglie al cinema debuttando con 1 milione di euro in poco più di 400 copie.

Il terzetto del podio si chiude con Auguri per la tua morte, che esordisce con 987.000 euro incassati in 270 sale a disposizione.

La new entry Borg McEnroe apre con 820.000 euro registrati in poco meno di 300 copie, mentre Thor Ragnarok raccoglie altri 791.000 euro e giunge a quota 8,1 milioni alla sua terza settimana di programmazione.

Capitan Mutanda (510.000 euro) e La ragazza nella nebbia (460.00 euro) reggono piuttosto bene e arrivano rispettivamente a 1,6 milioni totali e 3,2 milioni complessivi.

Addio fottuti musi verdi debutta all’ottavo posto con 453.000 euro ed è seguito da Saw: Legacy, giunto a 2,5 milioni globali con altri 417.000 euro.

Chiude la top10 Geostorm che con altri 316.000 euro totalizza 1,4 milioni.

Da segnalare infine la tredicesima posizione di The Square, Palma d’Oro al Festival di Cannes, che esordisce sfiorando 200.000 euro in una settantina di copie e registra una media per sala pari a 2800 euro.