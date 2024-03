Come Barbie e Oppenheimer, Dune: Parte Due sta continuando a dimostrare che gli enormi guadagni al botteghino non appartengono solo ai film tratti da fumetti. Gli opinionisti cinematografici che criticano l’ascesa dei film di supereroi si stanno certamente godendo il momento, soprattutto perché il momento coincide con un paio di fallimenti dei Marvel Studios.

Questo fine settimana, il sequel di Dune ha guadagnato altri 17,6 milioni di dollari in patria e 30,7 milioni di dollari all’estero, per un incasso totale di 48,3 milioni di dollari in tutto il mondo.

Si tratta di risultati impressionanti per un film al suo quarto fine settimana di distribuzione, in competizione anche con Ghostbusters: Minaccia Glaciale, che ha debuttato in Nord America lo scorso fine settimana.

Questo fine settimana, il sequel competerà con un altro blockbuster di fantascienza, Godzilla x Kong: Il nuovo impero, che debutterà il 29 marzo.

Con una concorrenza così agguerrita nelle prossime settimane, sarà interessante vedere se Dune: Parte Due riuscirà a raggiungere i 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Ecco di seguito gli incassi extra USA:

Estimated international totals for Dune: Part Two through Sunday include: China – $43.9M

U.K. – $38.8M

France – $31.8M

Germany – $29.3M

Australia – $17.9M

S. Korea – $15.5M

Spain – $11.4M

Mexico – $10.3M

Italy – $9.9M

Poland – $9.0M

Netherlands – $8.3M

Brazil – $6.5M#DuneMovie… — BoxOfficeReport.com (@BORReport) March 24, 2024

Dune – Parte Due: la trama e il cast del film

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film Dune: Parte Due vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune: Parte Due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune: Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.