Sapevamo che Dune: Parte Due avrebbe avuto molto più successo nelle sale rispetto al suo predecessore basandosi solo sulle prevendite dei biglietti, ma il sequel acclamato dalla critica di Denis Villeneuve ha superato le sue già elevate aspettative al botteghino USA.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di BO, Dune: Parte Due ha incassato 82,5 milioni di dollari negli Stati Uniti dopo quattro giorni dal rilascio generale. Ciò significa che l’epopea di fantascienza ha già superato il film biografico su Bob Marley, One Love, diventando il film di maggior incasso del 2024 al botteghino americano. Il totale mondiale del film ammonta ora a 182,5 milioni di dollari.

Dune: Parte Due dovrebbe diventare il primo film dell’anno a superare i 100 milioni di dollari a livello americano mercoledì, e si prevede che supererà i 150 milioni di dollari all’inizio della prossima settimana.

Ciò è di buon auspicio per il Dune: Parte Tre, e mentre Villeneuve ha confermato che intende dirigere un adattamento di Dune: Messiah ad un certo punto, ha intenzione di affrontare prima un altro paio di progetti.

“Dune è senza dubbio la grande saga di fantascienza dei nostri tempi (assieme ad Avatar di James Cameron)“. abbiamo detto nella nostra recensione “Lo è per le ambizioni che Villeneuve dimostra nelle sue idee di messa in scena; per la sua ostinata fedeltà al romanzo di Herbert; per la sua ricerca dell’elemento materiale accanto all’effetto speciale in CGI; per il suo pretendere il meglio dal comparto del sonoro, della scenografia, della fotografia e da ogni altro aspetto tecnico; per il suo dimostrare i forti richiami al presente di un racconto composto ormai circa sessant’anni fa; ma soprattutto per il suo essere un’opera con precisi intenti autoriali rivolta però ad un pubblico di massa“.

Cosa aspettarsi da Dune: Parte Tre ?

Cosa questo significhi per Dune: Parte Tre resta ovviamente da vedere, ma non possiamo pensare che Chani accetti la sua posizione di concubina/”spalla” di Paul come fa nel libro.

Le recensioni stellari di Dune 2 sono sicuramente in grado di attirare più persone nelle sale, e il film è ora “certificato fresco” su Rotten Tomatoes con un impressionante 95% di critica e pubblico.