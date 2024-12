28 anni dopo: il primo inquietante poster

Dopo aver deciso di non partecipare al CCXP questo fine settimana, la Sony Pictures ha pubblicato il primo poster di 28 anni dopo. Con un po’ di fortuna, questo significa che un trailer non è lontano. Il film riprende dopo gli eventi di 28 giorni dopo di Danny Boyle e 28 settimane dopo di Juan Carlos Fresnadillo.

Non ci dice molto, ma il poster sembra indicato e evocativo del franchise e ci conferma che il regista di Civil War ed Ex Machina Alex Garland è tornato a scrivere la sceneggiatura dopo aver precedentemente scritto 28 giorni dopo e Sunshine di Boyle. Il poster include anche un nuovo slogan minaccioso: “Il tempo non ha guarito nulla”.

Powered by

Chi altro è coinvolto in 28 anni dopo?

28 anni dopo sarà il terzo capitolo del franchise, dopo il seguito 28 settimane dopo, con Jeremy Renner nel 2007. Il film darà anche il via a una nuova trilogia scritta interamente da Garland che vedrà Nia DaCosta, regista di Candyman, occuparsi della regia del film centrale. Fiennes sarà uno dei tre nuovi protagonisti del primo film, insieme ad Aaron Taylor-Johnson e Jodie Comer. Per non essere escluso, anche il Jim di Cillian Murphy tornerà per la prima volta dopo il finale speranzoso del film del 2002, anche se è cresciuto notevolmente rispetto al corriere che si risveglia dopo un’epidemia di virus catastrofico. Sono confermati anche Erin Kellyman e Jack O’Connell. I dettagli sui personaggi e sulla trama sono stati tenuti nascosti, ma è probabile che ne sapremo di più con l’avvicinarsi dell’uscita del film.