Aaron Taylor-Johnson suggerisce che il suo Kraven diventerà un vero e proprio cattivo entro la fine del film

Era chiaro fin dall’inizio che la Sony Pictures non aveva intenzione di introdurre il Kraven che conosciamo dai fumetti nel prossimo film SSU dello studio, ma una versione leggermente meno “cattiva” con il volto di Aaron Taylor-Johnson, un personaggio che potesse essere un antieroe, e che solo alla fine del suo arco narrativo potesse essere il villain che tutti conosciamo.

Parlando con Screen Rant del film, la star Aaron Taylor-Johnson ha suggerito che vedremo Kraven assumere un ruolo più antagonista entro la fine del film. Ovviamente, ogni cattivo ha bisogno di un eroe con cui combattere, e l’attore di Kick-Ass condivide anche la sua speranza di vedere Kraven affrontare Spider-Man, o qualche altro “supereroe che conosciamo”, in un progetto futuro.

Powered by

“Voglio dire, è proprio la domanda che si pongono tutti gli altri, giusto? Perché penso che quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo creato in questa storia è un personaggio davvero ricco che ha sicuramente le gambe per andare avanti e fare più danni. Penso che dovrebbe competere con alcuni supereroi che conosciamo. Una delle mie storie preferite è L’ultima caccia di Kraven. Era uno dei materiali di partenza. Ha alcuni demoni oscuri lì e stiamo fondamentalmente mostrando la nascita di questo e come diventa un cattivo che poi impariamo a conoscere. Quindi vieni davvero a vedere questo film, amico. Vieni a vedere questo film. Ti prometto che non ti deluderà. Ha tutti i ritmi che vuoi e anche di più. Penso che potrebbe essere una specie di cattivo preferito dal pubblico, sicuramente competere con altre persone in futuro, amico.” Portare più persone possibili al cinema è ovviamente una priorità enorme per Sony, ma potrebbe non essere così facile dopo che titoli come Morbius e Madame Web sono stati ampiamente ridicolizzati.

I primi 8 minuti di Kraven – Il Cacciatore sono stati pubblicati ufficialmente oggi

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema l’11 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.