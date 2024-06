Avengers: Secret Wars, nuovi rumors sulla presenza di Wolverine e… Vedova Nera!

Ci sono molti rumors che circondano i prossimi film degli Avengers, in particolare perché il primo – che si dice sarà diretto dal regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy – non si intitolerà più The Kang Dynasty e preparerà la strada per Avengers: Secret Wars.

Alcuni hanno affermato che Secret Wars diventerà un film in due parti, anche se non è chiaro se questa scelta si integrerà con quello che oggi è noto semplicemente come Avengers 5. I chiarimenti potrebbero arrivare al Comic-Con o al D23 nei prossimi due mesi, ma nel frattempo, abbiamo un aggiornamento dallo scooper @MyTimeToShineH.

Scarlett Johansson di nuovo Vedova Nera

Apparentemente, Scarlett Johansson ha accettato di tornare nei panni della Vedova Nera del MCU… ma non in Avengers 5. Invece, la vedremo accanto a Captain America di Chris Evans in Avengers: Secret Wars.

Nelle notizie correlate, lo scooper ha anche ribadito le precedenti affermazioni secondo cui Hugh Jackman avrebbe detto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che sarebbe disposto a vestire i panni di Wolverine in Avengers: Secret Wars, a condizione che Robert Downey Jr. e Tobey Maguire si uniscano a lui nei panni di Iron Man e Spider-Man. Sembra probabile quindi che Secret Wars sarà il film in cui diremo l’ultimo addio a molti personaggi.

“Sono triste, ovviamente”, aveva detto in precedenza Johansson riguardo alla fine del suo periodo come Vedova Nera. “Ho adorato ogni esperienza cinematografica che ho avuto, lavorando per 10 anni con la Marvel e con quel cast straordinario, e adoro il personaggio di Natasha. Provo molta empatia per lei, ed è stato fantastico costruire quel personaggio in un periodo di tempo così lungo. Inoltre, mi sento davvero bene per il fatto che la sua storia sia giunta al termine. Penso che abbia molta dignità nella sua eredità.”

Alla domanda se il Multiverso potesse aprire la porta a un ritorno a sorpresa nei panni di Natasha Romanoff, l’attrice ha risposto: “Come una scappatoia? Sento che è una specie di fine, giusto? Puoi tornare? Potrebbe essere una versione vampirica del personaggio nel Multiverso? Perché sono qui per quello, come una versione zombie, forse. Sarebbe un vero miracolo Marvel”, ha aggiunto. “Sarebbe una meraviglia, ma chi lo sa? Non ne sono sicura…”

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 5. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld. Ad oggi non ci sono però certezze sul cast anche se voci sempre più insistenti parlano di Hugh Jackman e Tobey Maguire nuovamente nei panni di Wolverine e Spider-Man come leader di alcune fazioni di Avengers.

