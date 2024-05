Bill Skarsgard sul suo ruolo in Nosferatu: “È stato come evocare il male puro”

L’attore Bill Skarsgård, durante un’intervista con Esquire, ha affermato che il pubblico potrebbe non essere pronto a vederlo in Nosferatu. L’attore ha inoltre dichiarato che il suo ruolo nel prossimo remake di Robert Eggers del film muto sui vampiri ha avuto un certo peso su di lui. “È stato come evocare il male puro. Mi ci è voluto un po’ per scrollarmi di dosso il demone che era stato evocato dentro di me“, ha dichiarato.

Nel film, atteso in sala per questo Natale, Bill Skarsgård interpreterà il Conte Orlok, il vampiro antagonista. Il suo costume e il suo trucco sono ad ora tenuti segreti, ma Skarsgard dice di non essere sicuro che il pubblico lo riconoscerà. “È disgustoso”, ha detto del personaggio. “Ma è molto sessualizzato. Abbiamo giocato con un feticcio sessuale sul potere del mostro e su ciò che questo fascino suscita. Si spera che ne sarete un po’ attratti ma che allo stesso tempo sarete disgustati dalla vostra attrazione”.

Il regista Robert Eggers ha invece raccontato di essere rimasto sempre impressionato dalla dedizione di Bill Skarsgård alla malvagità del personaggio. “Ricordo che all’inizio [Skarsgard] cercava di parlarmi di cosa significasse essere uno stregone morto – e io sono appassionato di roba occulta piuttosto pesante, ma lui era su un altro livello”, ha raccontato. “Mi sono detto: ‘Sembra una cosa accurata, ma non so come parlarne in modo fluido’”.

Cosa sappiamo su Nosferatu

Nosferatu è interpretato da Bill Skarsgård, che sostituisce il trucco da clown di Pennywise con le zanne affilate del Conte Orlock, nonché da Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Lily-Rose Depp. Il film riunisce inoltre Eggers con Willem Dafoe, che ha interpretato in modo memorabile un ex marinaio irascibile in The Lighthouse e che è apparso anche nel precedente film del regista, The Northman. L’epopea vichinga vedeva protagonista il fratello di Skarsgård, Alexander Skarsgård, nel ruolo di un guerriero norreno con una massa grassa impressionante e addominali formidabilmente cesellati.

Nosferatu è basato sul capolavoro espressionista tedesco del 1922 diretto da F. W. Murnau – la realizzazione di quel film ha ispirato il film del 2000, completamente fittizio, L’ombra del vampiro, che ha visto protagonista Dafoe, candidato all’Oscar, nel ruolo di un succhiasangue realmente esistito, arruolato per interpretare il ruolo di Orlock. Qui l’attore interpreta invece un assassino di vampiri. Nosferatu è stato anche rifatto nel 1979 da Werner Herzog come Nosferatu il vampiro, con il suo frequente collaboratore Klaus Kinski, che masticava scenari, colli di nubili e qualsiasi cosa in vista nei panni del vampiro titolare. Il Nosferatu arriverà ora al cinema a partire dal 25 dicembre.