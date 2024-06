Captain America: Brave New World, potrebbe avere un cameo a sorpresa di un vendicatore – SPOILER

Le riprese di Captain America: Brave New World si sta svolgendo ad Atlanta e sembra che un altro importante personaggio Marvel sia stato aggiunto al film.

In base a un recente post su Instagram del paparazzo Atlanta Filming (che ha realizzato centinaia di scatti che abbiamo presentato qui nel corso degli anni), sembra che Benedict Wong tornerà nel ruolo dello Stregone Supremo del MCU, Wong.

Questa potrebbe sembrare una mossa strana, ma ha senso per diversi motivi. Per cominciare, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha rivelato che Wong, Bruce Banner e Capitan Marvel si incontrano regolarmente per discutere delle minacce alla Terra-616, quindi perché non dovrebbe mettersi in contatto con il nuovo Capitan America?

Poi, c’è il fatto che Abominio si sta allenando a Kamar-Taj; è stato creato dal Leader e potrebbe avere informazioni preziose sul cattivo… diamine, potrebbe anche presentarsi per aiutare Sam Wilson ad affrontare Red Hulk.

A proposito di quel cattivo, Emil Blonsky ha lavorato anche per il Generale “Thunderbolt” Ross prima di diventare Abominio, quindi non è escluso che Tim Roth venga arruolato per un cameo.

Vedremo cosa succederà, ma è possibile che si tratti di uno spoiler per una scena post-credits o qualcosa del genere, soprattutto con Avengers: Secret Wars. Al momento non c’è nulla di confermato, ma Atlanta Filming è una fonte attendibile e nel corso degli anni ha svelato molte storie di casting con accenni di questo tipo.

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, è Wong a costruire i nuovi Vendicatori del MCU. Qualche mese fa, Anthony Mackie ha dichiarato che Captain America: Brave New World è “10 volte più grande” di The Falcon e The Winter Soldier e ha poi aggiunto: “Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.