Chris Evans torna alla Marvel per Avengers: Doomsday

Chris Evans torna al Marvel Cinematic Universe per Avengers: Doomsday, diretto da Joe Russo e Anthony Russo. Al momento, il ruolo non è del tutto chiaro, ma alcune fonti affermano che il personaggio di Sam Wilson di Anthony Mackie tornerà anche come Capitan America e quindi Evans nel costume di Capitan America sembra meno probabile. Tuttavia, non sarebbe uno shock se riprendesse i panni di Steve Rogers.

Evans ha recentemente fatto un cameo in Deadpool & Wolverine dell’MCU, nei panni di Johnny Storm dei film dei Fantastici Quattro. Il personaggio principale del canone Disney MCU di Chris Evans, Steve Rogers, è stato visto l’ultima volta in Avengers: Endgame dei Russo.

Powered by

Ci si aspetta che molti personaggi originali dell’MCU tornino nell’ultimo film dei fratelli Russo. Come svelato al Comic-Con di San Diego a luglio, Robert Downey Jr. assumerà il ruolo del cattivo principale, il Dottor Destino.

Evans è sempre stato incerto perché diceva che avrebbe avuto bisogno di una buona ragione per tornare. Anche i nuovi Fantastici Quattro di Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby ed Ebon Moss-Bachrach saranno trai protagonisti di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Fonte