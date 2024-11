Creature Commandos: la Circe di Anya Chalotra avrà un “ruolo importante” nel DCU

La star di The Witcher, Anya Chalotra darà la voce a Circe nella prossima serie animata Creature Commandos, ma si dice che i DC Studios abbiano grandi progetti per la formidabile cattiva una volta che avrà fatto il suo debutto nel DCU in live-action. Chalotra dovrebbe infatti entrare nel ruolo sul grande schermo a un certo punto, e lo scooper Daniel Richtman ritiene che il personaggio avrà un ruolo significativo nel nascente universo cinematografico, con Creature Commandos a gettare le basi.

Nei fumetti, Circe – come la sua controparte mitologica greca – è una maga che è stata introdotta per la prima volta come nemica di Wonder Woman. È spietata, crudele e incredibilmente potente, e non è difficile capire perché potrebbe essere utilizzata come primo grande cattivo del DCU. Al momento non ci sono certezze a riguardo, ma non sarebbe impensabile che tra i primi personaggi che verranno introdotti ci sia anche quello che si rivelerà poi come prima grande minaccia e tra quelli di cui oggi abbiamo notizia Circe è senza dubbio un’ottima candidata.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

