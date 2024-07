Deadpool & Wolverine: si prevede un’apertura da 160 milioni al box office

A tre settimane dall’uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, i dati del botteghino indicano un weekend di apertura potenzialmente da record per il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios/Disney. Si prevede che al suo debutto nel weekend dal 26 al 28 luglio il film arrivi ad incassare almeno 160-165 milioni di dollari. Questo non solo darebbe al film la migliore apertura del 2024 fino ad ora, ma anche il più grande lancio di sempre per un film vietato ai minori – un record ancora detenuto dal primo film di Deadpool, che ha accumulato 133,7 milioni di dollari in patria quando è arrivato nelle sale nel 2016.

La prospettiva di vedere il Wade Wilson di Ryan Reynolds unire le forze con il Logan di Hugh Jackman è chiaramente un’attrazione enorme, come era già evidente dai numeri di prevendita dei biglietti. La Marvel spera ovviamente che queste stime si rivelino accurate, poiché lo studio ha davvero bisogno di un ottimo risultato al botteghino dopo una serie di film deludenti, tra cui il recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, che si è rivelato il film con gli incassi più bassi nella storia del MCU.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber è presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) nel ruolo di Cassandra Nova e Matthew Macfadyen (Succession) in quello di Mr. Paradox. Inoltre, come ormai noto, la TVA, sarà coinvolta nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 24 luglio 2024.