Avatar: nuove riprese in corso per il quarto capitolo del franchise

In un recente post su Instagram, l’attore Joel David Moore ha condiviso nuove foto della produzione neozelandese di Avatar, ricordando il suo lavoro nel franchise. Moore ha interpretato Norm Spellman sia in Avatar del 2009 che in Avatar: La via dell’acqua del 2022. È lecito pensare che l’aggiornamento sulla produzione di Moore riguardi Avatar 4, le cui riprese sono già iniziate e che avrebbero dovuto riprendere all’inizio di quest’anno dopo gli scioperi di Hollywood del 2023.

“Tornare a Wellington NZ è sempre così nostalgico“, si legge nel post di Moore. “Vengo qui da 17 anni per realizzare questo franchise, vedere facce familiari, amici, fare un duro lavoro, è come una casa lontano da casa a questo punto. La famiglia è cresciuta, ma il flusso di lavoro e la missione sono sempre gli stessi. Sono grato alla mia famiglia #Avatar e non vedo l’ora di farvi vedere cosa succederà! (L’ultima foto è un flashback di me, Sig Sam M Rod e il nostro fantastico equipaggio kiwi di 17 anni fa)“.

Avatar 3, quello che sappiamo sul prossimo film della saga

Con l’uscita in sala di Avatar – La via dell’acqua, nel dicembre 2022, la saga cinematografica ideata da James Cameron e ambientata sul pianeta Pandora ha ripreso il via, con anche altri tre capitoli annunciati e in arrivo nei prossimi anni. Il primo di questi sarà Avatar 3, ancora senza titolo ufficiale, che come noto introdurrà importanti novità, a partire dal primo popolo Na’Vi caratterizzato come “cattivo”, ovvero il Popolo della Cenere. Sappiamo ancora pochissimo di questo e dei personaggi che lo comporranno, ma sembra che non si tratterà dell’unica nuova cultura che il film introdurrà nella saga. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.

Oltre al Popolo della Cenere ci sarà infatti almeno anche un altro popolo introdotto in Avatar 3, anche se al momento quest’ultimo rimane del tutto sconosciuto. Come sappiamo, il terzo film della saga è già stato in buona parte girato, dunque potrebbe essere solo questione di tempo prima di scoprire qualche dettaglio in più a riguardo e soprattutto sapere se i popoli saranno effettivamente solo due o anche di più e se staranno dalla parte dei buoni o dei cattivi. Protagonisti saranno però naturalmente gli attori Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald e CCH Pounder.

