Harry Potter e la camera dei segreti ha commesso un errore frustrante che ha perseguitato la saga di Harry Potter

Il film Harry Potter e la Camera dei Segreti ha commesso un errore che si è ripercosso sulla serie fino ai Doni della Morte. Naturalmente i film della Warner Bros sono amati da milioni di persone in tutto il mondo, ma questo non significa che siano perfetti. Il mondo dei maghi è stato modificato in vari modi nel corso dei film e a volte questo si è ritorto contro la Warner Bros. In alcuni casi, ciò ha comportato alcune frustranti incongruenze in tutto Harry Potter, ma l’imminente remake televisivo della HBO ha la possibilità di mettere tutto a posto.

I piccoli errori che avrebbero poi messo in difficoltà i film di Harry Potter erano molto più facili da commettere in Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti, dato che i libri della Rowling non erano nemmeno vicini alla conclusione quando sono usciti i film. È qui che il remake televisivo della HBO ha un vantaggio significativo. La storia di Harry è stata completata per quasi due decenni e l’intero quadro permetterà alla serie televisiva di Harry Potter di evitare problemi di continuità. Nel caso delle Pozioni Polisucco, questo sarà un sollievo.

Il film La Camera dei Segreti ha fatto sì che gli utilizzatori di pozioni polisucco mantenessero la propria voce

Nel film Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry, Ron ed Hermione usano la pozione Polisucco per cercare di impersonare gli amici di Draco Malfoy e scoprire l’identità dell’erede di Serpeverde. Harry e Ron hanno usato i capelli di Vincent Crabb e Gregory Goyle (mentre Hermione ha usato accidentalmente un gatto) e sono riusciti ad assumere il loro aspetto dopo aver bevuto la pozione. Tuttavia, nel film del 2002, i due Grifondoro avevano ancora la loro voce, cosa su cui Harry ha richiamato l’attenzione quando ha detto: “Sembriamo ancora noi stessi!”.

Nei libri di Harry Potter la pozione polisucco non funzionava così. Quando Ron e Harry si fingevano Crabb e Goyle, si diceva espressamente che avevano assunto le voci brutali dei bulli Serpeverde. Non è chiaro perché questo cambiamento sia stato fatto per il film della Camera dei Segreti . Forse il regista Christopher Columbus non voleva che il pubblico si confondesse su chi fosse chi, o forse sembrava più divertente doppiare le voci di Rupert Grint e Daniel Radcliffe. In ogni caso, la decisione è diventata un problema anni dopo, quando la Pozione Polisucco ha fatto di nuovo la sua comparsa.

È difficile far suonare il doppiaggio in modo naturale, il che rende l’errore della Pozione Polisucco di Chamber of Secret ancora più sconcertante.

Il Calice di Fuoco ha cambiato la Pozione Polisucco (ma i Doni della Morte l’hanno cambiata di nuovo)

Harry Potter è rimasto privo di pozione Polisucco fino a Harry Potter e il Calice di Fuoco, quando l’infuso è riapparso come elemento significativo della trama. Barty Crouch Jr. la utilizzò per tutto l’anno scolastico per fingere di essere Alastor “Mad-Eye” Moody e riuscì a impersonare così bene l’Auror da ingannare persino Albus Silente. Naturalmente, questa truffa non sarebbe stata possibile se la pozione Polisucco non avesse cambiato la voce di Crouch Jr. e quindi il Calice di Fuoco ha retconnato la regola precedentemente stabilita secondo cui la voce di una persona rimane la stessa.

Otto anni dopo La Camera dei Segreti, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha ripetuto l’errore.

Poiché La Camera dei Segreti è stato realizzato così presto nel franchise di Harry Potter, questa retcon sarebbe stata perdonabile. Tutti avrebbero potuto andare avanti sapendo che il primo capitolo aveva commesso un semplice errore e che Calice di Fuoco lo aveva corretto. Tuttavia, otto anni dopo La camera dei segreti, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 ha ripetuto l’errore. Quando Harry, Ron e Hermione usano la pozione Polisucco per impersonare i dipendenti del Ministero della Magia, mantengono le loro vocie questo si ripete quando Hermione diventa Bellatrix Lestrange.

Non ha senso che la Pozione Polisucco non cambi la voce di chi la beve

Harry Potter e i Doni della Morte ha retconato una retcon non ha fatto altro che peggiorare e confondere la situazione. La pozione polisucco dovrebbe essere un modo quasi impercettibile per assumere l’identità di qualcuno, per questo è così difficile da preparare. Se la voce del bevitore non cambia, la gente noterà sicuramente che si tratta di un impostore, rendendo la pozione Polisucco del tutto inutile. Invece, si suppone che cambi il corpo di chi la beve in ogni modo, il che significa che le corde vocali di Harry, Ron e Hermione sarebbero state cambiate anche nei Doni della Morte.

Non è mai stata fornita una spiegazione sul perché di questo cambiamento nei film di Harry Potter. Poiché tutti i casi in cui la pozione Polisucco non ha cambiato la voce dei bevitori hanno coinvolto più di una persona, è probabile che siano state utilizzate le voci originali per evitare che il pubblico dimenticasse chi era chi. Dato che Barty Crouch Jr. ha impersonato Mad-Eye Moody per quasi tutto il film Calice di Fuoco, doppiare la voce di David Tennant su quella di Brendan Gleeson sarebbe stato un incubo. Tuttavia, il remake della HBO può evitare tutto questo pasticcio fin dall’inizio.

Il remake di Harry Potter della HBO deve correggere l’errore della pozione polisucco del film

La HBO ha annunciato un adattamento “fedele ai libri” del remake televisivo di Harry Potter e, se spera di riuscirci, è essenziale che anche i piccoli dettagli siano gestiti correttamente. Con una stagione dedicata a ciascuno dei libri, la Camera dei Segreti dovrebbe essere adattata nella seconda stagione ed è importante che la Pozione Polisucco sia gestita correttamente fin dall’inizio. Anche se il doppiaggio con le voci degli attori originali potrebbe aiutare il pubblico a capire chi è chi, non vale la pena creare un problema di continuità per quando arriverà l’adattamento di Calice di Fuoco e si dovranno cambiare di nuovo le regole.

Naturalmente, questo non è l’unico errore che la HBO dovrà correggere. Quasi tutti i cambiamenti significativi apportati ai film di Harry Potter hanno finito per ritorcersi contro di loro nelle puntate successive. Per esempio, Dobby è stato tagliato fuori da tutti i film dopo La Camera dei Segreti fino a poco prima della sua morte nei Doni della Morte. Questo significa che la tragica fine del personaggio non è stata altrettanto d’impatto, dato che il pubblico non lo vedeva da anni (a differenza dei film). Ovviamente, quando i registi hanno scelto di tagliare i costi e lasciare Dobby in sala, non sapevano che sarebbe stato così importante in seguito.

Per gli showrunner della HBO sarà chiaro cosa deve essere incluso e potranno imparare da alcuni dei problemi in cui si sono cacciati i film della Warner Bros.

Nel complesso, il remake televisivo di Harry Potter avrà il suo bel da fare per correggere gli errori dei film, ma ha il vantaggio di adattare una storia completa. Per gli showrunner della HBO sarà chiaro cosa deve essere incluso e potranno imparare da alcuni dei problemi in cui si sono cacciati i film della Warner Bros. Cose come le voci con la pozione Polisucco e le apparizioni minori di un elfo domestico possono sembrare poco, ma sono dettagli che aiutano il pubblico a sentirsi immerso nel mondo dei maghi. Senza di essi, il remake di Harry Potter della HBO sarà soggetto alle stesse critiche di film come La camera dei segreti.