Furiosa: il film avrà un rating R per “estrema violenza e immagini macabre”

Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller arriverà nelle sale tra un mese esatto, dopo l’anteprima al Festival di Cannes, e la Warner Bros. ha di recente condiviso un altro spot televisivo con alcune nuove immagini della guerriera delle terre desolate interpretata da Anya Taylor-Joy. Arriva però anche la notizia che l’MPA ha assegnato a questo prequel di Mad Max: Fury Road una classificazione R, vietato dunque ai minori, per “sequenze di estrema violenza e immagini macabre“.

Questa classificazione non sarà una sorpresa (solo il terzo film della saga, Mad Max oltre la sfera del tuono, ha ottenuto un PG-13), ma la descrizione indica che Furiosa potrebbe includere un po’ più di violenza ed elementi gore rispetto al suo predecessore del 2015. Anche Mad Max: Fury Road era stato classificato come R, ma a parte una brevissima inquadratura (Immortan Joe a cui viene strappata la faccia), non presentava molto in termini di brutali spargimenti di sangue o carneficine umane, riservate soprattutto ai veicoli.

Di seguito ecco il nuovo spot di Furiosa: A Mad Max Saga:

Think you’re ready? #Furiosa arrives only in theaters in ONE MONTH. pic.twitter.com/kbjoMLFQap — Furiosa: A Mad Max Saga (@MadMaxMovie) April 24, 2024

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.