Hulk contro Wolverine potrebbe essere nel futuro del MCU

È facile dimenticarlo ora, ma L’incredibile Hulk era lì accanto a Iron Man nel 2008 quando è stato lanciato il Marvel Cinematic Universe. Il film non è stato né un successo né un flop, ma data la tiepida risposta al reboot e i problemi dietro le quinte con l’attore Edward Norton, è presto diventato la pecora nera del franchise.

Sono entrati in gioco anche i problemi di diritti e solo in She-Hulk: Attorney at Law del 2022 è stato fatto riferimento in modo significativo a The Incredible Hulk (il prossimo riferimento importante ci sarà con il ritorno di The Leader in Captain America: Brave New World di febbraio).

Powered by

Per almeno l’ultimo anno o due circa sono circolate voci su un film di World War Hulk – o Hulks – in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. Ma non c’è modo di poterlo anche solo immaginare prima di Avengers: Secret Wars e ora una nuova voce indica che ci sono altri piani per il gigante di giada in futuro.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, i Marvel Studios hanno iniziato a sviluppare attivamente un film Hulk contro Wolverine. Non si sa ancora quale forma assumerà questo progetto o quali varianti di questi personaggi possiamo aspettarci di vedere affrontarsi. Potrebbe essere un’altra avventura multiversale con Hugh Jackman e Mark Ruffalo, ad esempio, o forse una storia ambientata in qualsiasi cosa l’MCU sembri dopo il presunto soft reboot di Secret Wars.

Se la possibilità è quest’ultima, allora potremmo vedere un nuovo attore interpretare Wolverine, con Hulk che entra nella sua storia di origine in modo simile al loro primo scontro nei fumetti (in L’Incredible Hulk #180 del 1974).

Per quel che vale, Hugh Jackman tifa per questa squadra almeno dal 2014. “Non c’è dubbio che prima o poi si scontrerebbe con Hulk”, ha detto l’attore all’epoca. “Quei due personaggi cattivi e pieni di rabbia si scontreranno prima o poi. Sarebbe molto divertente”. “Non so quanto sarebbe divertente girarlo perché sono sicuro che sarei dalla parte peggiore, ma ehi, può guarire”.

Nel 2020, ha aggiunto, “Wolverine batterebbe sicuramente [Hulk], diciamolo chiaramente. Non so se lo sai, ma Wolverine è apparso per la prima volta in un fumetto di Hulk. Era come un’ultima pagina, un tizio che arrivava, quindi è apparso nella serie di Hulk, quindi è da lì che è nata quella faida e poi Wolverine ha preso in mano tutta questa vita, quindi sono sicuro che Hulk è molto geloso”.