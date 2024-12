I migliori film del 2024 secondo la redazione di Cinefilos.it

E’ il gioco di fine anno che tutti i cinefili amano fare, e così anche noi di Cinefilos.it proponiamo i migliori film del 2024, un passatempo divertente e appassionante per i fan della settima arte, un modo per confrontarsi sui gusti personali, per riscoprire titoli che ci sono sfuggiti, per continuare a fare quello che amiamo di più: parlare di cinema.

La redazione di Cinefilos.it propone una Top 10 per ogni redattore. Lo scopo principale è dare voce e risalto alle singole unicità che compongono la nostra famiglia, ma soprattutto offrire anche il maggior numero di film “notevoli” che sono stati distribuiti in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Powered by

Che sia sala o piattaforma, ogni redattore ha compilato la sua Top 10 seguendo questa unica regola (con l’eccezione di Adriano Ercolani che, essendo “inviato a New York”, ha fatto riferimento alla distribuzione USA) per offrire ai nostri lettori più possibilità di scovare, tra titoli acclamati e imprescindibili, piccole curiosità e perle nascoste da recuperare nelle prossime settimane. Ecco le Top 10 dei membri della redazione di Cinefilos.it (in ordine alfabetico):

Agnese Albertini

Dario Boldini

Gianmaria Cataldo

Ilaria Denaro

Adriano Ercolani

Annarita Farias

Chiara Guida

Valeria Maiolino

Lidia Maltese

Mattia Pasquini

Scilla Santoro

Iddu di Antoni Piazza e Fabio Grassadonia Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre Gloria! di Margherita Vicario

Simona Tavola