Christopher Nolan conferma che il suo prossimo film testerà la nuova tecnologia IMAX: “Innovazione… al più alto livello possibile”

Christopher Nolan conferma che utilizzerà la nuovissima tecnologia IMAX per dare vita al suo prossimo film. Dopo il grande successo critico e commerciale di Oppenheimer, l’anno scorso, Internet è stato invaso da voci, rapporti e speculazioni sul prossimo progetto di Nolan, che non ha ancora una sinossi o una premessa ufficiale. Ciò che si sa è che il film sarà interpretato da Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Tom Holland, Lupita Nyong’o e che l’uscita è prevista per il luglio 2026.

Durante una recente intervista con Associated Press News, Nolan ha confermato che sta testando una nuova tecnologia cinematografica con IMAX che utilizzerà per girare il suo prossimo progetto. Sebbene non abbia rivelato alcuna informazione sulla trama del film, ha lasciato intendere che gli ingegneri dell’IMAX si stanno spingendo oltre i limiti tecnologici dell’arte cinematografica. Ecco il commento di Nolan qui sotto:

“Hanno uno staff di ingegneri incredibile, menti davvero brillanti che fanno un lavoro straordinario. È meraviglioso vedere che l’innovazione nell’ambito delle pellicole di celluloide è ancora in atto e si svolge al più alto livello possibile”.

Cosa significa per Nolan la conferma dell’IMAX per il suo prossimo film

Nolan ha un lungo rapporto di collaborazione con l’IMAX e ha utilizzato questa tecnologia per la maggior parte dei suoi film. Sebbene l’IMAX sia spesso associato a blockbuster più orientati all’azione, Nolan ha utilizzato questa tecnologia in modo innovativo con il suo Oppenheimer, un dramma storico acclamato dalla critica che consiste principalmente in personaggi che parlano in stanze. Il rapporto d’aspetto, la risoluzione e il suono che l’IMAX offre non hanno eguali nello spazio teatrale e Nolan lo ha utilizzato nel suo biopic per offrire una finestra migliore sulla vita di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).

È chiaro che l’approccio di Nolan ha funzionato. Oppenheimer ha potuto essere proiettato nel formato IMAX 70mm solo in 30 sale in tutto il mondo e la maggior parte di esse ha registrato il tutto esaurito per settimane dopo l’uscita del film. Secondo Variety, l’IMAX ha rappresentato il 20% dei 180,4 milioni di dollari del weekend di apertura del film, con un incasso di 17 milioni di dollari nelle prime tre settimane di disponibilità del film, una cifra impressionante. Nolan e l’IMAX sono ormai legati in molti modi, e la performance di Oppenheimer suggerisce che ci sarà una grande richiesta di vedere il suo prossimo film in questo formato.