Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un primo sguardo al nuovo Adar

Durante la prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video, ci è stato presentato un misterioso nuovo cattivo noto come Adar, e il retroscena del personaggio si è rivelato essere uno degli aspetti più intriganti dello show.

Adar è la parola Sindarin per padre, e presto apprenderemo che gli Orchi vedevano il loro leader più come una figura paterna. La storia originale della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien affermava che Morgoth catturò alcuni Elfi subito dopo il loro “risveglio” e usò la magia oscura e altri mezzi contorti per creare una nuova forma di vita che sarebbe stata fedele solo a lui. Durante una conversazione con Galadriel, Adar ammette di essere stato effettivamente uno dei primi Elfi, o “Moriondor”, preso da Melkor e trasformato in uno dei primi Orchi.

Joseph Mawle (Il Trono di Spade) ha interpretato Adar nella prima stagione (non siamo ancora esattamente sicuri del motivo per cui ha lasciato lo show), ma Sam Hazeldine subentrerà nella seconda stagione e, grazie a EW, possiamo dare una prima occhiata alla sua rilettura del personaggio tramite alcune nuove immagini promozionali.

“Ciò che mi affascinava era il fatto che fosse un personaggio oscuro, ma non si considerasse un cattivo. Sta solo cercando di proteggere i suoi figli, gli Uruk”, dice Hazeldine a Entertainment Weekly. “Quindi sta facendo quello che sente di dover fare per salvarli dal genocidio, sia da Sauron, che li vede come carne da cannone, sia dagli elfi.”

“All’inizio della stagione, Adar è in una specie di crisi esistenziale perché non sa bene cosa fare dopo”, continua. “Certo, dovranno affrontare vari attacchi, ma lui ha finito quello che aveva deciso di fare. Si è assunto la responsabilità di prendersi cura di questi suoi figli e di trovare loro una casa, e ora lo ha fatto. Questo dà il via alla sua chiamata all’avventura nella seconda stagione”.

La serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo senza precedenti, è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L’attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video, e ha anche debuttato al n. 1 nelle classifiche di streaming generali di Nielsen nel suo weekend di uscita.

Lo show ha inoltre battuto tutti i precedenti record di spettatori di Prime Video, e ha portato nuove iscrizioni a Prime più di qualsiasi altro contenuto precedentemente lanciato. Inoltre, Gli Anelli del Potere è la prima serie Original in ogni area del mondo – Nord America, Europa, area Asia-Pacifico, America Latina e nel resto del mondo. Il finale di stagione è stato un evento culturale globale con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri in trend su Twitter in 27 Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

La seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, insieme alla co-executive producer Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

La nuova stagione debutterà a livello globale giovedì 29 agosto 2024 su Prime Video, in più lingue e in oltre 240 Paesi e territori. Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visitate la pagina dedicata sul sito di Amazon MGM Studios.

