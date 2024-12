James Gunn e David Corenswet parlano del costume di Superman: “Non volevo che avesse un mucchio di muscoli finti”

Il cast e la troupe del film di Superman hanno parlato con ScreenRant e altri membri della stampa in occasione della proiezione del trailer di Superman e dell’evento Q&A, fornendo alcune eccellenti informazioni sull’iconico costume dell’eroe dell’Universo DC. Il costume di Superman è stato reinventato più volte nel corso degli anni e questa nuova versione è una delle più interessanti e insolite. Con un colletto rigido e un emblema che ricorda i fumetti di “Kingdom Come”, è stato espresso un notevole interesse per l’aspetto della tuta in azione. I dettagli sono stati condivisi dal regista e dalle star del film.

Parlando del costume, la star David Corenswet ha chiarito che “la tuta sembra molto più fredda di quanto sembri”. Ha spiegato nei dettagli che indossare la tuta non è stato “affascinante”, in quanto l’attore è stato legato a gru e carrucole. Ha descritto questo processo, descrivendo la tuta come calda, prima di entrare nei dettagli su come si sentiva il costume e su cosa significava essere visti con esso. Sebbene indossare il costume abbia un significato in sé, ha sottolineato l’importanza del fatto che gli altri lo vedano con quel costume.

È come quando ti fai, non so, un bel taglio di capelli e te ne dimentichi, ma poi vai in giro e tutti ti dicono: “Wow, stai benissimo”. Per una volta, ho camminato sul set e c’erano altri che mi vedevano per la prima volta con l’abito. Così ho visto altre persone vedere Superman, e io non mi sono sentito Superman, ma è stato così bello vedere i miei compagni di cast e i membri della troupe che stanno lavorando a questo straordinario pezzo storico di media. I momenti in cui l’hanno visto per la prima volta o in cui hanno visto Superman volare per la prima volta, senza essere in prima persona, ma potendo assistere a loro, a questa esperienza. E poi la cosa più bella è vedere i bambini quando la troupe portava i figli sul set o vedere in prima persona un bambino di cinque o sei anni vedere Superman. Non c’è niente di simile. È incredibile”.

Con lui c’era James Gunn, che ha fornito ulteriori dettagli sulla progettazione e la creazione del costume, dicendo che “non voleva che sembrasse una maglietta bagnata” e “non voleva che avesse un mucchio di muscoli finti”. Si trattava di un compito difficile in una produzione di supereroi, che ha portato a qualche dubbio una volta terminato. Gunn racconta di essere stato convinto da Corenswet che l’abito era davvero adatto al personaggio, e il regista spiega come la percezione di Corenswet del costume colorato e del carattere di Superman lo abbia influenzato.

David ha detto: “Sì, è un alieno proveniente dallo spazio, super potente, che non vuole che i bambini abbiano paura di lui. E mi ha toccato sul momento, e mi tocca anche adesso, perché è questo che è, ed è da lì che viene il costume, e questo va d’accordo con la visione originale di Jerry e Joe, con il ritorno ai lottatori nel circo e a queste altre cose. Ed è questo che è Superman. Ed è per questo che ha una ragione per il suo colore; il suo costume è così colorato. È perché non vuole spaventare i bambini. Ha dei raggi rossi che escono dagli occhi. Può soffiare sulle cose con il suo respiro. Non vuole fare paura ai bambini”.

L’influenza di vedere questo costume sul set è stata significativa per tutte le parti coinvolte. Nicholas Hoult, che nel film interpreta Lex Luthor, ha detto che vedere il costume lo ha lasciato in soggezione e lo ha fatto “sentire caldo e confuso dentro”. Poiché l’iconografia del costume di Superman è così importante dal punto di vista culturale, sembra che l’aspetto familiare abbia avuto un impatto anche durante la lavorazione del film. Hoult ha continuato dicendo:

“Mi ha fatto sentire di nuovo un bambino. C’era una scena in cui volava sul set, e io stavo guardando, e avevo un piccolo sorriso, un piccolo sorriso privato sulla mia faccia. Pensavo: “È fantastico”. Poi mi sono girato e ho visto tutti gli altri nella stanza con la stessa espressione sul viso, che lo guardavano. Ed è questo l’effetto che ha avuto su tutti quello di cui parla. È davvero speciale”.

Cosa significano i commenti di James Gunn e David Corenswet sul costume di Superman

Il costume di Superman ha un grande significato per molte persone, e vederlo realizzato in colori brillanti e gloriosi sembra fare leva sulle corde del cuore di tutte le persone coinvolte. Ogni iterazione di Superman in carne e ossa ha indossato una versione di questo costume, con le proprie varianti. Tuttavia, la descrizione dei colori e dei bauli aiuta a definire questa versione come familiare. Gran parte del discorso sull’eredità del personaggio sembra essere rapidamente accessibile dai semplici colori e dal design della tuta stessa.

L’identità di Superman è fondamentale per i temi del film ed è emozionante sapere che questo aspetto è importante sia a livello di sceneggiatura che di design e immagini del personaggio. Sentire Gunn e Corenswet parlare del costume e del suo utilizzo suggerisce che sono riusciti a creare qualcosa di speciale e unico per il film. Questo è stato confermato dalle prime immagini del personaggio: il design di Superman è qualcosa di veramente unico ed emozionante.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.