Joseph Quinn sarà George Harrison per Sam Mendes

L’ultimo pezzo del puzzle dei Beatles di Sam Mendes sta andando a posto. The Dish ha sentito che Joseph Quinn è stato scelto per interpretare George Harrison in uno dei quattro film che Sam Mendes dirigerà su ogni membro della iconica band.

Alcune fonti hanno detto che Quinn è stato visto trascinarsi dietro una chitarra mentre girava The Fantastic Four: First Steps in cui interpreta il ruolo della Torcia Umana. Joseph Quinn ha già avuto il suo momento iconico da rockstar in Stranger Things 4, in cui ha suonato Master of Puppets nel Sottosopra.

Al momento è in sala con il ruolo come l’imperatore romano Geta in Il Gladiatore 2, il che significa che metà del cast dei Beatles di Mendes sarà composto da star del film di Ridley Scott, visto che Paul Mescal è stato confermato nel ruolo di Paul McCartney.

Lo stesso Ringo Starr ha fatto trapelare che Barry Keoghan sarà il batterista dei Beatles, ed è stato ampiamente previsto che Harris Dickinson (Babygirl e Un delitto alla fine del mondo) sia il favorito per interpretare John Lennon. Si tratta di un cast di giovani talenti e immaginiamo che si mescoleranno in ognuno dei quattro film in programma nel progetto di Sam Mendes, raccontando il viaggio di ogni membro della band.