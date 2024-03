Oltre a introdurre la Prima Famiglia Marvel nel MCU, il film sui Fantastici Quattro della Fase 6 potrebbe far debuttare anche diversi altri eroi e cattivi provenienti dalle pagine dei fumetti Marvel. Kevin Feige ha annunciato per la prima volta il debutto dei Fantastici Quattro nel MCU nel 2019, poco dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Da allora, però, le notizie sull‘attesissimo reboot dei Fantastici Quattro sono state scarse. Questo fino a quando, il 14 febbraio 2024, è stato finalmente confermato il cast del progetto, che comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach come le quattro star principali della squadra titolare.

Inoltre, abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sullo stile del progetto in arrivo: i costumi della squadra, l’arredamento della casa, l’assistente robotico retrò HERBIE e il nuovo logo dei Fantastici Quattro fanno pensare che il progetto sia ambientato negli anni ’60, il che significa che un periodo inesplorato della storia del MCU potrebbe essere esaminato più da vicino. Una scelta che crea l’opportunità per diversi personaggi del passato del MCU di apparire nel film Fantastici Quattro, assieme ad altri personaggi dei fumetti Marvel legati alla squadra, e che andiamo ad esaminare assieme.