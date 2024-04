Léa Seydoux protagonista con Josh O’Connor del film ‘Separate Rooms’ di Luca Guadagnino

Come riportato da Deadline, Léa Seydoux (Dune – Parte Due) è stata ufficialmente scritturata per recitare al fianco di Josh O’Connor (Challengers) in Separate Rooms, il prossimo film di Luca Guadagnino. Il film sarà l’adattamento del romanzo del 1989 dello scrittore Pier Vittorio Tondelli, dove si narra in modo non cronologico della storia d’amore tra lo scrittore iconoclasta italiano Leo (O’Connor) e il suo traduttore Thomas. Al momento non sono stati resi noti i dettagli sul ruolo della Seydoux, anche se potrebbe interpretare la ragazza con cui Thomas intraprende una relazione ad un certo punto del racconto.

Léa Seydoux, attrice tra l’Europa e gli Stati Uniti

Conosciuta soprattutto per aver recitato nei film di James Bond Spectre e No Time To Die, oltre che nel film vincitore della Palma d’Oro La vita di Adele di Abdellatif Kechiche, l’attrice francese Léa Seydoux è attualmente impegnata nel ruolo di Lady Margot Fenring in Dune – Parte Due di Denis Villeneuve, che probabilmente riprenderà anche in Dune – Parte Tre. Tra gli altri film recenti dell’attrice figurano Crimes of the Future di David Cronenberg, presentato in anteprima a Cannes, il dramma La Bete di Bertrand Bonello, uscito a Venezia, e Un bel mattino di Mia Hansen-Løve, che ha partecipato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes.

Richiesta dali autori di tutto il mondo, Léa Seydoux è stata vista in precedenza anche in The French Dispatch e The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, oltre che in The Lobster di Yorgos Lanthimos e Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

Cosa c’è da sapere su Separate Rooms

In Separate Rooms, il trentenne Leo viaggia attraverso Milano, Parigi, Londra e Firenze, mentre Thomas è un giovane pianista berlinese che vive temporaneamente a Parigi quando incrocia per la prima volta Leo. Il libro è diviso in tre parti, chiamate “movimenti”, che alternano flashback e riflessioni. Dopo essersi conosciuti a Parigi, gli amanti iniziano una lunga relazione, incontrandosi e viaggiando insieme in diverse città europee per un periodo di tre anni. I due si incontrano quando lo desiderano, ma vivono separati, appartandosi nelle rispettive solitudini, anche se spesso si scrivono. A un certo punto, Thomas inizia una relazione con una ragazza, che rende Leo profondamente geloso. Poi a Thomas viene diagnosticata una malattia che lo porterà alla morte nella sua città natale, Monaco.

Gran parte del libro, che inizia con la chiamata di Leo a Monaco di Baviera per dare l’addio al suo ex amante, descrive il lutto di Leo e la sua graduale guarigione, mentre ricorda i suoi viaggi in Inghilterra e negli Stati Uniti. Separate Rooms, che probabilmente sarà il prossimo film di Guadagnino, è prodotto dall’italiano Lorenzo Mieli nell’ambito del suo accordo con Fremantle. La sceneggiatura è di Francesca Manieri, che ha collaborato con Guadagnino nella serie Sky/HBO We Are Who We Are. Il film con ogni probabilità sarà presentato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.