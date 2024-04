Mickey 17: svelate alcune scene del film di Bong Joon-ho con Robert Pattinson

Il filmato di Mickey 17 mostrato al CinemaCon rivela qualcosa di più sul misterioso film di fantascienza di Bong Joon-ho con Robert Pattinson. Il nuovo film del regista di Parasite è basato sul libro di Edward Ashton, Mickey 7, che segue le vicende di un impiegato sacrificabile inviato in una spedizione per colonizzare il pianeta ghiacciato Niflheim, e dopo che ogni iterazione di Mickey muore, un nuovo corpo viene rigenerato con la maggior parte i suoi ricordi intatti. Oltre a Pattinson nel ruolo dell’omonimo personaggio, il cast include anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Ora, al CinemaCon 2024 Warner Bros. ha presentato il nuovo filmato di Mickey 17 che inizia con una nave nello spazio e un pianeta sullo sfondo. La mano di Mickey viene tagliata mentre è fuori a fare una passeggiata nello spazio. È in un tubo in stile MRI e gli viene detto che stanno facendo letture dei suoi ricordi e del suo corpo per renderlo “sacrificabile” per aiutare a ricreare il suo corpo in seguito. Muore in diversi modi, incluso ucciso da un orso. Una volta, Mickey si sveglia e vede un duplicato di se stesso e urla, e uno di loro cerca di uccidere l’altro.

Mickey 17 è molto atteso dato che è il nuovo lavoro di Bong Joon-ho dopo Parasite, che ha vinto il premio Oscar come miglior film nel 2020. Essendo un film di fantascienza, dovrebbe essere un drastico cambio di ritmo rispetto a Parasite. Spiegando il motivo del cambio di titolo rispetto al romanzo, Bong dice: “L’ho ucciso altre 10 volte”. Il regista ha anche minimizzato gli elementi di fantascienza, dicendo: “È la storia di un uomo semplice che finisce per salvare il mondo. È difficile dire fantascienza, è una storia umana”.

Di cosa parla Mickey 17?

Questo nuovo progetto del regista sudcoreano, successivo a Parasite, è tratto dal romanzo di Edward Ashton del 2022, descritto dalla casa editrice St. Martin Press come un thriller cerebrale high-concept facente parte di quel filone di film come “The Martian” e “Dark Matter“. In Mickey 17 Pattinson interpreta qui un “sacrificabile”, ovvero un dipendente usa e getta di una spedizione umana inviata a colonizzare un pianeta ghiacciato, che improvvisamente si rifiuta però di lasciare che il suo clone sostitutivo prenda il suo posto.

Oltre che una semplice immagine e un breve teaser, ad oggi non è stato mostrato altro del film, su cui vige dunque un certo mistero. Sappiamo però che nel cast vi sono anche gli attori Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. Bong, oltre ad aver scritto e diretto, produce anche il film attraverso la sua società Offscreen. Con la data d’uscita di Mickey 17 fissata al 31 gennaio 2025, non resta dunque che attendere maggiori informazioni e qualche nuovo materiale promozionale.