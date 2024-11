Oceania 2, la produzione ha eliminato “intere canzoni” dal sequel Disney: “Abbiamo dovuto seppellirle”

L’attrice Auli’i Cravalho ha eseguito e registrato le canzoni tagliate dal sequel Oceania 2 Moana 2. Tuttavia, ha confermato che il tema centrale della serie televisiva abbandonata è stato mantenuto nell’adattamento cinematografico.

Il co-regista Jason Hand ha dichiarato di essersi reso conto che la storia continua di Oceania 2 (Moana 2) “sembrava sempre implorare per il grande schermo” quando hanno mostrato un campione dello show televisivo al pubblico di prova. “Ci ha permesso di avere una sandbox più grande e credo che, dal punto di vista artistico, siamo stati in grado di mettere più cose sullo schermo”, ha detto a Radio Times. “Quindi è stato davvero emozionante!”. Moana: La serie è stata confermata in sviluppo nel 2020 e inizialmente doveva essere lanciata su Disney+. Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato nel febbraio 2024 che la serie è stata rielaborata in un sequel cinematografico.

La colonna sonora di Oceania 2 (Moana 2) contiene 16 canzoni scritte da Abigail Barlow ed Emily Bear, entrambe subentrate a Lin-Manuel Miranda nel primo film. Tuttavia, hanno scritto altre canzoni per il previsto adattamento televisivo che alla fine è stato scartato dal film. “Abbiamo dovuto seppellirle”, ha confermato Barlow. “Ma funziona meglio così come è finito”. Non hanno precisato quante canzoni siano state tagliate e se queste saranno mai pubblicate. La colonna sonora del film originale conteneva 59 canzoni distribuite su due dischi; Moana 2 potrebbe contenere altrettanti brani che meriterebbero di essere pubblicati come contenuti bonus dell’edizione speciale.

Oceania 2 mantiene i temi centrali dell’adattamento televisivo abbandonato

La doppiatrice di Moana Auli’i Cravalho ha dichiarato che alcune canzoni del suo personaggio sono state eliminate nel sequel. “Abbiamo visto che è stato adattato un bel po’. Ci sono intere canzoni che ho eseguito, che sono state registrate, che hanno finito per essere scartate. Quindi sì, ci sono stati molti cambiamenti”.

Ci sono intere canzoni che ho interpretato, che sono state registrate e che hanno finito per essere scartate.

Nonostante la revisione, l’attrice assicura al pubblico che non ci sono stati cambiamenti drastici nella storia tra l’adattamento televisivo e quello cinematografico. “Non capita spesso di vedere una trama cambiare così tanto”, ha affermato l’attrice. “E tutti i complimenti ai nostri tre registi, ai nostri produttori e ai nostri scrittori per aver voluto che la storia di Moana avesse sempre il tema centrale della crescita, e che avesse sempre il tema centrale di una donna al timone della nave”.

La co-regista Dana Ledoux Miller ha ammesso che il progetto si è evoluto così tanto in quattro anni di sviluppo che non riusciva a ricordare Moana come serie Disney+. “Ora, guardandomi indietro, non riesco nemmeno a ricordare com’era come serie televisiva”, ha detto. “Sembrava così inevitabile che sarebbe stata sempre sul grande schermo… Ma è stato emozionante. È stato davvero… la storia stava crescendo e diventando così grande che sembrava quasi che non potesse essere contenuta”.

Oceania 2 è stato distribuito con un’accoglienza estremamente positiva da parte dei fan e della critica, oltre che con un’ottima performance nella prima settimana al botteghino. Oceania 2 è ora nelle sale.