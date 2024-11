Superman: il trailer potrebbe arrivare prima del previsto

I fan di Superman hanno atteso con ansia un primo sguardo ad alcune riprese del prossimo reboot DCU di James Gunn, e il primo teaser del film potrebbe essere pubblicato online un po’ prima di quanto ci aspettassimo.

Gunn ha già confermato che non sarà presente al CCXP di San Paolo, che si terrà dal 5 all’8 dicembre, ma avevamo sentito che il trailer debutterà mercoledì 25 dicembre durante una delle partite NBA in programma.

Ora, Collider segnala che il trailer dovrebbe arrivare online verso metà dicembre e potrebbe essere proiettato nei cinema con Mufasa: Il Re Leone della Disney il 20 dicembre. Diversi scooper online sembrano aver sostenuto questa notizia con i soliti cenni e ammiccamenti e, poiché questo sarebbe più o meno lo stesso periodo in cui uscirà il quarto episodio di Creature Commandos, si ipotizza che Gunn potrebbe pianificare una sorta di evento crossover per celebrare l’uscita del trailer.

Non abbiamo ancora idea di cosa aspettarci dal teaser, ma l’attore Frank Grillo (Rick Flag Sr.) ha recentemente pubblicizzato il filmato. “Ho dato un’occhiata in anteprima a un pezzettino del trailer e non sto scherzando e non sto esagerando, avevo la pelle d’oca. È così bello.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.

