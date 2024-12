Superman: il trailer arriva domani con un evento stampa, giovedì sarà online

Non è esagerato dire che il trailer di Superman di James Gunn è tra le prime visioni più attese di tutti i tempi e, secondo quanto riferito, questa settimana i fan potranno dare un primo sguardo alla nuova interpretazione di David Corenswet dell’iconico eroe della DC Comics.

Domani è previsto un evento stampa in cui verrà proiettato il teaser per i presenti. In seguito potremo avere qualche dettaglio del filmato, ma sembra che non dovremo aspettare troppo a lungo per vedere il trailer in prima persona.

Secondo Daniel Richtman, il trailer del reboot del DCU sarà pubblicato online giovedì 19 dicembre.

Non abbiamo idea di cosa aspettarci dal filmato, ma ci sono stati alcuni accenni al fatto che potrebbe essere più incentrato su Krypto che sull’Uomo d’Acciaio stesso.

Press screener for the Superman trailer tomorrow. Don’t understand why they wouldn’t just release it a few hours later to the public. I’m sure the press won’t spoil anything… smh pic.twitter.com/Qta6qfQLYX — Christian Mason (@CReelProduction) December 15, 2024

Gunn ha recentemente confermato che il reboot del DCU ha in programma alcune riprese aggiuntive. “Non qualche giorno [di riprese aggiuntive]. Stiamo facendo un giorno e mezzo di riprese di ripresa. Niente scene. Nessun reshoot. Solo una manciata di riprese individuali per migliorare il film”.

“Superman è un film enorme ”, ha dichiarato il regista in una recente intervista. “È completamente diverso da [Creature Commandos] sotto ogni aspetto, ma è anche molto fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet farà impazzire tutti per la sua bravura. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato e può fare tutto. È un uomo incredibile”.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.