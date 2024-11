The Beast: evento speciale con il regista Bertrand Bonello

Dopo essere stato presentato in Concorso alla 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è ora nei cinema italiani The Beast (La Bête), nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James del 1903. Tra gli appuntamenti da non perdere l’evento speciale organizzato mercoledì 27 novembre alle ore 21:00 presso il Cinema Beltrade di Milano. Dopo la proiezione si terrà un Q&A che vedrà protagonista il regista Bertrand Bonello in collegamento video. L’incontro sarà moderato da Matteo Marelli e verrà trasmesso in diretta anche al Cinema Farnese di Roma dopo la proiezione del film.

In un futuro prossimo in cui domina l’intelligenza artificiale e le emozioni sono considerate nocive, Gabrielle (Léa Seydoux, La vita di Adele, Spectre, Dune) deve purificare il suo subconscio mettendo ordine in tutte le sue vite passate e spera, così facendo, di eliminare anche il dolore causato dalle storie d’amore vissute in cui si innamora continuamente di diverse incarnazioni di Louis (George MacKay, 1917), il suo grande amore.Rincorrendosi tra epoche e luoghi differenti – dalla Belle Époque parigina, passando per l’odierna Los Angeles – Gabrielle riuscirà a connettersi finalmente con Louis o i due saranno condannati a rivivere il beffardo destino delle loro precedenti incarnazioni? THE BEAST (La Bête) di Bertrand Bonello è nei cinema italiani con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

La trama di The Beast

In un futuro prossimo in cui l’intelligenza artificiale regna suprema, le emozioni umane sono bandite. Per liberarsene e purificare il proprio DNA, Gabrielle accetta di sottoporsi a una procedura che la porta a rivivere le sue vite passate. Tutte sono accomunate da due costanti: l’incontro con Louis, l’amore della sua vita, e una sorta di premonizione, il timore continuo di un’imminente catastrofe, una minaccia che attende di colpire come una bestia in agguato nella giungla. Il maestro Bertrand Bonello rilegge Henry James in un’opera visionaria, potente e contemporanea, una storia d’amore che trascende passato, presente e futuro con Léa Seydoux e George MacKay.