Venom: The Last Dance sarà il film più lungo del SSU? Ecco quanto durerà

Anche se potrebbe essere un’esagerazione affermare che i fan sono entusiasti di Venom: The Last Dance, c’è sicuramente molta curiosità in merito al film che pare chiuderà l’avventura di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.

Continuano a circolare voci secondo cui Knull, il dio dei simbionti, sarà in qualche modo presente nel trequel. Inoltre, la presenza di Rhys Ifans, meglio conosciuto per aver interpretato The Lizard in The Amazing Spider-Man e Spider-Man: No Way Home, ha generato speculazioni online.

Dovremo aspettare e vedere quanto impatto avrà Venom: The Last Dance sul più ampio SSU (Spider-Man Universe di Sony), ma sembra che il trequel avrà tutto il tempo per raccontare la sua storia. Secondo Feature First, la durata del film è attualmente intorno alle 2 ore e 15-20 minuti (135-140 minuti).

Il buon senso dice che questo cambierà nei prossimi mesi, ma significa che Venom: The Last Dance sarà un po’ più lungo sia di Venom (112 minuti) che di Venom: La furia di Carnage (97 minuti). È davanti anche a Morbius (104 minuti) e Madame Web (116 minuti).

Tutto quello che sappiamo su Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.

Venom: the last dance – il poster