Anthony Mackie parla di uno scontro con un Steve Rogers Capitan America malvagio in Avengers Doomsday: “Come De Niro e Pacino in Heat”

Durante la conferenza stampa per Captain America: Brave The New World, sono state sollevate molte domande sul futuro di Capitan America nel Marvel Cinematic Universe, tra cui il potenziale di Sam Wilson che affronta il malvagio Steve Rogers. Con Robert Downey Jr. pronto a tornare in Avengers: Doomsday nei panni del Dottor Destino, ci sono state voci di varianti malvagie di altri famosi Vendicatori. Sebbene Chris Evans fosse stato inizialmente confermato per il film, ora sembra che non sia più così.

ScreenRant ha parlato con Anthony Mackie all’evento, dove la conversazione è passata all’idea di tirare pugni. Crowley ha notato che, nel corso del tempo trascorso da Sam Wilson nell’MCU, la sua empatia è cresciuta. Mentre il Sam che è apparso in Captain America: The Winter Soldier ha detto di Bucky che “non so se è il tipo giusto e il tipo da salvare, potrebbe essere il tipo che devi fermare”, sembra che con il nuovo film, la visione di Sam sia diventata più generosa. Crowley ha chiesto a Mackie come questo cambiamento di atteggiamento potrebbe influenzare i conflitti futuri.

Beh, penso che si tratti di un ritorno alla sequenza di combattimento tra Iron Man e Capitan America in Civil War. Penso che ci sia una certa intesa tra i due Cap, che una volta che si uniscono, proprio come con Bucky, voglio dire che c’è una certa intesa tra i due personaggi che sarà come De Niro e Pacino in Heat. Questo è ciò che mi entusiasma di più, l’idea di poterlo recitare invece di affrontarlo.

Cosa significano i commenti di Anthony Mackie per Avengers: Doomsday

Il prossimo film potrebbe presentare un conflitto con Capitan America in un modo unico

Il film Heat di Michael Mann vede due attori leggendari, Robert De Niro e Al Pacino, ai lati opposti della legge. De Niro interpreta un ladro, mentre Pacino è il detective che lo insegue. La tensione tra i due è incredibile e sembra esserci un certo livello di rispetto da entrambe le parti, anche se lavorano duramente per fermarsi a vicenda. Mackie sembra suggerire che ci sia un livello simile di rispetto tra Sam e Steve Rogers e che questo trasparirebbe, indipendentemente dall’iterazione dei personaggi.

Piuttosto che essere una semplice contrapposizione di violenza brutale, Mackie sembra suggerire che un conflitto tra Sam Wilson e Steve Rogers sarebbe più ponderato e avvincente di quello. Se un malvagio Capitan America appare in Doomsday, la posta in gioco sarà molto alta e il conflitto sarà unico nel suo genere. Piuttosto che scatenare una rissa, sembra che questo tipo di differenza permetterebbe di creare alcuni momenti eccellenti per i personaggi che infonderebbero molta tensione nel franchise.