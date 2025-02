Anthony Mackie rivela per quanto tempo sarà Captain America

Anthony Mackie è entrato a far parte dell’MCU nel ruolo di Sam Wilson nel 2014, quando ha recitato accanto a Steve Rogers (Chris Evans) in Captain America: The Winter Soldier. Cinque anni dopo, Avengers: Endgame si è concluso con Steve che ha passato il suo scudo e il mantello di Captain America a Sam. The Falcon and the Winter Soldier è arrivato nel 2021, con Sam che ha finalmente impugnato lo scudo nel finale, e vedremo il nuovo Captain America dell’MCU in azione in Captain America: Brave New World.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 13 febbraio.