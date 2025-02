Captain America: Brave New World, i protagonisti raccontano il film

Il 12 febbraio Captain America: Brave New World planerà nelle sale cinematografiche italiane portando con sé tanta speranza per il prossimo futuro del MCU e una Sentinella della Libertà nuova di zecca: Sam Wilson sale in cattedra a pieno titolo e sfoggia un po’ di nuovi trucchi con scudo e ali. In occasione della conferenza stampa mondiale del film, ecco cosa hanno raccontato i protagonisti sulla prima avventura da solista di Wilson e compagnia.

Anthony Mackie è Sam Wilson/Captain America

“Vorrei che vi godeste il film. Una delle cose più belle per me è stato il primo giorno sul set, quando tutte queste persone che conoscevo da più di un decennio ormai si sono avvicinati e mi hanno fatto le congratulazioni.” “Sai, è strano. Come Bob Moore, che era il mio costumista già in Captain America: Winter Soldier. E sai, Russell Bobbitt, che ha fatto gli oggetti di scena in ogni film in cui ho recitato. Bobbitt ha fatto gli oggetti di scena per Captain America: Brave New World. Quindi è stato come quella cosa di famiglia, dove vedi questo personaggio crescere fino a diventare realtà e avere il suo momento di gloria. Quindi sono contento di essere stato in grado di farlo con una schiera di star e amici con cui ho iniziato.”

Sull’eredità raccolta: “Captain America: Brave New World stabilisce Sam come un essere a sé stante, la sua entità o incarnazione di Captain America. E il fatto che non abbia mai preso il siero, il fatto che sia il Capitan America di tutti gli uomini, penso che avrà un effetto e darà grandi frutti nel futuro del franchise, perché può dare la prospettiva del ragazzo normale, in contrapposizione a quella del super ragazzo. E penso che sia qualcosa del personaggio che è unico e raro e che le persone, sai, possono apprezzare, riconoscere e in cui riconoscersi.”

Il produttore Kevin Feige

“Ruota tutto attorno a Sam Wilson come Capitan America e al suo proseguimento. L’abbiamo visto nel più grande film che abbiamo mai realizzato, Avengers: Endgame. Abbiamo visto Steve Rogers passare il ruolo e lo scudo a Sam Wilson. Volevamo continuare quella storia. E si tratta sempre di portare nuovi personaggi nel MCU, e questo cast straordinario che vedete qui presente fa proprio questo.”

Il regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah

“Per me significa tutto. Sai, il franchise di Captain America è al centro del MCU. Cap è sempre stato un grande leader degli Avengers, ma poi anche la storia al centro di tutto questo è davvero, davvero molto emozionante, intensa. Ed ero molto emozionato io per il tema al centro di tutto questo e per il modo in cui tutti alla Marvel si sono appoggiati a questa nozione di empatia, di vedere il meglio l’uno nell’altro”. “Quando hai la possibilità di raccontare una storia piena di azione e di incredibili effetti visivi, ma anche con grandi personaggi, un grande tema, è davvero un sogno che si avvera. E arrivare a dirigere un cast come questo, è assolutamente incredibile.”

Harrison Ford è Thaddeus “Thunderbolt” Ross

“Spero che la storia in cui può trasformarsi in qualcosa di diverso da Red Hulk possa arrivare. Penso che abbiamo la capacità di cambiare forma tra Hulkness e umanità, ma non è proprio il mio campo. Sono stato molto contento dell’opportunità di giocare in questo parco giochi. Che gruppo di persone fantastiche con cui lavorare, e che realtà fantasiosa. Quindi non vedevo l’ora di partecipare all’azione. Penso che il personaggio fosse perfetto per me. Sono stato onorato di poter fare il mio lavoro su una base che un attore meraviglioso, Bill Hurt, ha fornito al personaggio. E la storia è una meravigliosa estensione delle storie di cui Thunderbolt Ross ha fatto parte. E penso che ho guardato i film della Marvel, e ho visto attori che mi piacevano molto, che ammiravo molto, che si divertivano molto, e ho pensato, ehi, ne voglio un po’ anch’io. Fortunatamente, ne ho ricevuto un po’ anche io.”

Danny Ramirez è Joaquin Torres

“Beh, anch’io ne voglio un po’, e l’ho ottenuto [con Captain America: Brave New World]. Fortunatamente, anche a me è stato dato un po’ di quello, quindi ti capisco, ti capisco. È stato un assoluto onore, prima di tutto, essere incaricato di assumere qualsiasi ruolo, per non parlare di uno che, come Falcon che Anthony Mackie stesso ha stabilito. E sentire le sue storie sulla quantità di lettere che ha usato per scrivere a Kevin, per portarlo nel MCU, per me, mi rende davvero onorato per quanto riguarda il solo fatto di aver avuto la possibilità di sostenere l’audizione e l’opportunità di entrare in qualcosa che è stato stabilito. Ma poi, questo è stato molto parallelo alla mia vita in quel momento, che era semplicemente ammirare la capacità di lavorare con alcuni dei miei eroi e di poterli ammirare sul set. E quello è stato un sogno che si è avverato sia per Danny che per Joaquin, e hanno reso il lavoro così facile. Quindi un grazie ad Anthony, un grazie ad Harrison e un grazie all’MCU.”

Tim Blake Nelson è The Leader

“In questa versione, che non è quella che mi aspettavo di interpretare, sono migliorato come attore. E grazie a Kevin, Nate, Julius e agli sceneggiatori, hanno scritto un personaggio meravigliosamente sfumato che è stata una sfida meravigliosa da interpretare e che non sarei stato in grado di interpretare 15 anni fa, perché non credo di essere stato, almeno spero, l’attore che sono ora. Ciò che vogliamo fare di più come attori è continuare a crescere e sentivo che avevo bisogno di questa maturità per essere in grado di interpretare ciò che hanno scritto.”

“Sono incredibilmente grato che mi abbiano chiesto di tornare e mi sono divertito molto con un cast così fenomenale. Conosco molti di loro da molti, molti anni. E sono d’accordo con Harrison. Una delle caratteristiche del MCU è il modo in cui curano il mondo. Mettono attori seri nei loro film. Non scherzano in termini di scelte superficiali, in termini di casting. E questo inizia con Anthony, che ha una tale profondità e anima come attore. Ma direi anche che vale per tutti su questo schermo in questo momento, ed è fantastico far parte di quel gruppo.”

Shira Haas è Ruth Bat-Seraph

“È stato divertente. Sì. Sì, ci sono stati mesi di allenamento davvero lunghi, prima. Cinque volte a settimana. Sai, adoro allenarmi e fare sport, ma è decisamente qualcos’altro, e un livello completamente nuovo. Ed è stato un piacere, e anche entrare nel personaggio e nel mondo, è qualcosa di molto diverso da me, da cose che ho fatto prima, il che penso sia davvero un dono per un’attrice fare qualcosa di diverso e anche emozionante far parte del mondo MCU, e in particolare in questo film davvero incredibile.”

Giancarlo Esposito è Sidewinder

“Mi sento davvero onorato, perché entrare a far parte del MCU significa entrare a far parte di un franchise con una profonda integrità. E stanno realizzando film che significano qualcosa e che sono divertenti. Ma per me, la profondità di Captain America: Brave New World sta nelle sue relazioni. E le relazioni che creano empatia, amicizia, fiducia, sospetto, tutti questi elementi sono allettanti per me. E quindi ho voluto lavorare con questo gruppo per un lungo periodo di tempo, e conosciamo la storia. C’erano alcuni suggerimenti di casting dei fan per me. Ma ciò che mi ha solleticato di più è stato fare qualcosa di nuovo e diverso e portare un nuovo personaggio in questo mondo. Ho un grande rispetto per Anthony Mackie e per Capitan America, che ha tutti gli elementi del carisma, ma anche gli elementi della leadership e della moralità, e qualcuno che li ha vissuti.”