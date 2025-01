Avatar: Ash and Fire, James Cameron condivide nuovi dettagli sul popolo della cenere

Quest’anno ci aspettano molti film importanti, ma il 2025 si concluderà con quello che probabilmente sarà di gran lunga il più importante di tutti: Avatar: Fire and Ash di James Cameron. Il trequel esplorerà ancora una volta nuove zone di Pandora, abbandonando i Metkayina, amanti dell’oceano, per concentrarsi sul popolo della cenere, decisamente meno amichevole. Oggi, grazie ad Empire, abbiamo anche un primo sguardo al Varang di Oona Chaplin e ai “Wind Traders” del film, che si possono vedere nei post Instagram qui di seguito:

“Varang è la leader di un popolo che ha attraversato un’incredibile avversità. È indurita da questo”, racconta Cameron a Empire Online. “Farebbe qualsiasi cosa per loro, anche cose che noi considereremmo malvagie. Una cosa che volevamo fare in questo film è non essere semplicistici in bianco e nero. O semplicistico blu e rosa”. “Stiamo cercando di evolvere oltre il paradigma ‘tutti gli umani sono cattivi, tutti i Na’vi sono buoni’”, ha poi detto, per quanto riguarda l’evoluzione del franchise, che non si limita a mettere i Na’vi contro l’RDA.

Secondo il regista, la Chaplin “è così brava che non ho apprezzato la sua interpretazione fino a quando non abbiamo recuperato l’animazione di Wētā. È un nemico, un personaggio avverso, ma [Chaplin] la fa sentire così reale e viva”. In Avatar: Fire and Ash non incontreremo però solo i cattivi, perché è prevista anche l’introduzione dei “Wind Traders”, Na’vi che viaggiano tra le nuvole grazie a gigantesche creature del Pandoran.

“Sono commercianti nomadi, equivalenti alle carovane di cammelli della Via delle Spezie nel Medioevo”, spiega Cameron. “E sapete, sono semplicemente divertenti. Come tutti i Na’vi, vivono in simbiosi con le loro creature. Se avete un po’ di sangue nautico nelle vene, vorrete essere sulla [loro] nave”. Con questi nuovi dettagli, non resta che attendere di poter vedere un primo trailer del film, in vista dell’uscita in sala fissata a dicembre.

Avatar: Fire and Ash, quello che sappiamo

Avatar: Fire and Ash riprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, che Cameron ha lasciato intendere essere più attratto dalla violenza e dal potere rispetto agli altri clan. “Ci sono nuovi personaggi, uno in particolare penso che sarà amato, o amerete odiarlo”, ha detto Cameron.

Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del popolo della Cenere, Varang. Anche David Thewlis e Michelle Yeoh si uniscono al cast. Insieme a Worthington e Saldaña, il cast di ritorno include Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.

Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fire and Ash sono entrambi scritti da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. In origine, dovevano essere un unico film, ma durante il processo di scrittura, Cameron ha deciso che c’era troppo materiale e ha diviso la storia in due parti. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.

Cameron ha prodotto tutti i film di “Avatar” con il suo partner creativo di lunga data Jon Landau, morto di cancro a luglio a 63 anni. “La sua eredità non sono solo i film che ha prodotto, ma l’esempio personale che ha dato: indomito, premuroso, inclusivo, instancabile, perspicace e assolutamente unico”, ha affermato Cameron in una dichiarazione all’epoca. “Ha prodotto grandi film, non esercitando potere ma diffondendo calore e la gioia di fare cinema. Ci ha ispirato tutti a essere e a dare il meglio di noi, ogni giorno. Ho perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore per 31 anni. Una parte di me è stata strappata via”.