Batgirl: diffuso un video BTS del film ormai cancellato

È stato diffuso online un video di 43 secondi con alcune riprese BTS mai viste prima del film di Batgirl, che mostra Barbara Gordon impegnata in uno scontro piuttosto brutale con diversi scagnozzi. Per quanto ne sappiamo, non si tratta della star Leslie Grace nel costume di Batgirl, ma della sua controfigura Emely Cartagena. L’impressionante sequenza coreografata ha attirato molta attenzione e, dopo la recente notizia che la Ketchup Entertainment è in trattative avanzate per acquisire i diritti di Coyote Vs. Acme dalla Warner Bros, i fan chiedono ancora una volta che venga garantita anche l’uscita di Batgirl. Intanto, a questo link si può vedere il video BTS.

Cosa è successo al film Batgirl

La decisione di David Zaslav, capo della Warner Bros. Discovery, di accantonare il film della HBO Max quando era già in fase di post-produzione, è stata una delle notizie più scioccanti del 2022 ed è stata accolta con una notevole quantità di reazioni da ogni angolo dell’industria. Il progetto, stando a quanto riportato, è stato scartato per evitare di pagare le tasse, mentre all’epoca si diceva che la prima uscita da solista di Barbara Gordon non era un granché. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, avrebbe in seguito suggerito che Batgirl sarebbe stato un pasticcio ancor più grave di quanto si sia voluto far credere.

“Ho visto il film e ci sono molte persone di incredibile talento davanti e dietro la macchina da presa. Ma quel film non era distribuibile, e a volte succede. Quel film non era distribuibile. Penso che [il presidente e amministratore delegato della Warner Bros. Discovery David] Zaslav e il team abbiano preso una decisione molto coraggiosa e audace nel cancellarlo, perché avrebbe danneggiato la DC. Avrebbe danneggiato le persone coinvolte”. Più recentemente, l’assistente del reparto artistico Annie Mitchell ha affermato che il film era molto più vicino al completamento di quanto si pensasse.

“È assurdo che l’abbiano eliminato. Era letteralmente, completamente, finito con i VFX e tutto il resto”, ha detto in risposta a un commento su TikTok. “Credo assolutamente che esista ancora, però. Spero davvero che qualcuno lo faccia trapelare tra 10 anni”. Anche se una versione del film potrebbe ancora esistere da qualche parte negli archivi della WB, le possibilità che veda mai la luce sono piuttosto scarse a questo punto. Nella sua ultima newsletter, Jeff Sneider afferma di non aspettarsi che Batgirl venga realizzato: “Chi sperava in un accordo di “salvataggio” simile per il film di Batgirl, dovrà continuare a sognare, perché le mie fonti purtroppo non si aspettano che quel film di supereroi veda mai la luce”.

