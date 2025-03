The Odyssey: Matt Damon si prepara ad affrontare Polifemo in nuove foto dal set

Arrivano altre foto dal set dell’adattamento dell’Odissea di Christopher Nolan, intitolato The Odyssey. Foto che hanno subito fatto il giro del web e offrono un nuovo sguardo all’Odisseo di Matt Damon mentre si prepara a entrare in quella che ha tutta l’aria di essere la grotta del ciclope noto come Polifemo. Le riprese di queste scene si stanno svolgendo nella Grotta di Nestore in Grecia ed è stato riportato che per la sequenza è stato creato un pupazzo animatronico meccanico di Polifemo di circa sei metri.

Purtroppo al momento non ci sono immagini del mostro stesso, ma queste potrebbero essere prima o poi diffuse, dato che si tratta di una presenza nel film che desta particolare curiosità. Nella storia originale, Polifemo era figlio di Poseidone, dio del mare, e della ninfa Thoösa. Odisseo e i suoi uomini furono catturati dal ciclope quando furono gettati a riva sulle coste della Sicilia. Polifemo divorò poi molti dei compagni di Odisseo prima che il leggendario eroe riuscisse ad accecare il gigante e a condurre i sopravvissuti alla libertà.

Di seguito, ecco le nuove immagini:

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Secondo recenti indiscrezioni, nel film Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

