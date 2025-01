Black Panther: ecco dove apparirà nel prossimo futuro del MCU

Black Panther è stato un argomento caldo per tutta la settimana. Il franchise sta ritrovando nuovo slancio grazie all’annuncio del casting di un nuovo attore per interpretare T’Challa. Se sarà una versione alternativa del personaggio di Chadwick Boseman o se sarà invece il figlio dello T’Challa originale che abbiamo conosciuto alla fine di Wakanda Forever non è ancora chiaro.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di T’Challa II o di una Multiversal Variant, la notizia che Black Panther sopravviverà per combattere un altro giorno ha fatto piacere alla maggior parte dei fan. Seguire le orme del defunto Chadwick Boseman non sarà facile, ma la maggior parte del pubblico sembra pronta a vedere un altro attore onorare la sua eredità e quella del personaggio.

Powered by

Black Panther apparirà nei film degli Avengers

Dopo aver rivelato ieri alcuni dei nomi che i Marvel Studios stanno tenendo d’occhio per il nuovo T’Challa dell’MCU, lo scooper @MyTimeToShineH oggi riporta la notizia che “[Il] nuovo T’Challa apparirà per la prima volta nei film di Avengers e poi in Black Panther 3”. Quindi, come previsto, è probabile che ci sia un elemento Multiversale in gioco. Che si tratti del futuro Toussaint o di una Black Panther da una realtà alternativa, il presunto reset di Avengers: Secret Wars sembra destinato a stabilire l’eroe in tempo per Black Panther 3.

È anche abbastanza appropriato che siano i fratelli Russo a reintrodurre T’Challa in Avengers: Doomaday, poiché è stato nel Captain America: Civil War del 2016 che Boseman ha fatto il suo indimenticabile debutto come eroe.

Per quanto riguarda il significato che potrebbe avere un recasting del personaggio di Boseman, ha avuto senso che T’Challa non sia stato semplicemente sostituito in Black Panther: Wakanda Forever, ma dal momento in cui abbiamo incontrato il giovane T’Challa II, era ovvio che i Marvel Studios avevano pianificato di far passare il testimone di Shuri a suo nipote. Dato il doloroso, accorato e anche bellissimo omaggio che è stato fatto a Boseman in Wakanda Forever, sembra ormai tempo di riportare il personaggio al cinema, senza che questo possa intaccare la memoria di colui che per primo lo ha fatto splendere sul grande schermo.