Black Panther: rivelati i tre attori presi in considerazione per il nuovo T’Challa del MCU

Con le voci che continuano a circolare sui piani dei Marvel Studios per un possibile casting di un nuovo T’Challa per il Marvel Cinematic Universe, lo scooper @MyTimeToShineH ha ora suggerito quelli che sarebbero i tre attori presi in considerazione per il ruolo nel franchise di Black Panther. Si tratta però di un rumor assolutamente senza conferma ufficiale, che va preso tenendo in considerazione che altre voci smentiscono invece questa ricerca da parte dei Marvel Studios.

Secondo il prolifico leaker, ad ogni modo, “Alcuni degli attori che i Marvel Studios stanno/stanno considerando per interpretare il ‘Nuovo T’Challa’ sono: John David Washington, Kelvin Harrison Jr., Aaron Pierre”. John David Washington, figlio dell’icona del cinema Denzel Washington, è noto soprattutto per aver recitato in Tenet, The Creator e BlackKklansman. Kevin Harrison Jr., invece, ha recentemente prestato il suo talento per Mufasa: Il Re Leone e ha ricevuto ampi consensi per il suo lavoro in Waves e Chevalier. Il nome più interessante – ma anche improbabile – della lista è però quello di Aaron Pierre.

Lo è perché la star di Ridge Rebel è stata recentemente scritturata per il ruolo di John Stewart in Lanterns, serie DC. Immaginiamo che questo lo abbia messo fuori gioco e che possa essere l’attore misterioso che ha rifiutato i Marvel Studios l’anno scorso. Ad ogni modo, non è ancora chiaro se i Marvel Studios siano semplicemente alla ricerca di un interprete per una variante di T’Challa o per qualcuno che interpreti la versione adulta di suo figlio, introdotto alla fine di Wakanda Forever. Anche se quest’ultima opzione richiederebbe un salto temporale piuttosto importante.

Quando vedremo Black Panther 3?

Alla fine dello scorso anno, Letitia Wright è stata interpellata sul suo futuro nel MCU e, pur facendo finta di niente, ha confermato che presto tornerà a vestire i panni di Shuri. “Se è… diciamo, diciamo…” ha stuzzicato l’attrice, scegliendo chiaramente con cura le parole. “Mi piacerebbe continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non scherzo. Sono così grata per lei. Ci sono molte cose in arrivo”.

Da quell’intervista, Denzel Washington ha rivelato che sarà presente in Black Panther 3 e i Marvel Studios, nel frattempo, hanno ulteriormente confermato che il threequel è in lavorazione quando è stata annunciata l’uscita del produttore Nate Moore dallo studio. “Quasi tutto quello che so sulla produzione l’ho imparato dal mio periodo ai Marvel Studios”, ha detto il mese scorso parlando della sua partenza. “Mi sento fortunato ad aver lavorato con un gruppo di persone che amano il cinema e la narrazione tanto quanto i miei colleghi della Marvel e il cast e la troupe dei nostri film”.

Moore ha aggiunto: “Ma non potrei essere più entusiasta di applicare la mia esperienza e la mia passione per il cinema a film di tutti i generi, compreso il ritorno al mondo di Wakanda per Black Panther 3”. Questo è tutto quello che ad oggi sappiamo, compreso il fatto che il prossimo film di Black Panther probabilmente non uscirà prima di Avengers: Secret Wars.