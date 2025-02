Razzie Awards 2025: i vincitori. Francis Ford Coppola “ringrazia” per il premio al peggior regista

Madame Web e Joker: Folie à Deux sono stati entrambi dei flop di critica e di pubblico, con molti fan che li hanno classificati tra i peggiori film tratti da fumetti mai realizzati. Non è stata una sorpresa con il primo film Marvel della Sony del 2024, ma Joker aveva vinto gli Oscar e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nel 2019, quindi è stato uno shock.

Di seguito puoi trovare l’elenco completo dei vincitori dei Razzie Awards 2025

Peggior Film

Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web (WINNER)

Megalopolis

Reagan

Peggior Attore

Jack Black / Dear Santa

Zachary Levi / Harold and the Purple Crayon

Joaquin Phoenix / Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid / Reagan

Jerry Seinfeld / Unfrosted (WINNER)

Peggiore Attrice

Cate Blanchett / Borderlands

Lady Gaga / Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard / Argylle

Dakota Johnson / Madame Web (WINNER)

Jennifer Lopez / Atlas

Peggior Attore non protagonista

Jack Black (Voice Only) Borderlands

Kevin Hart / Borderlands

Shia LaBeouf (in drag) / Megalopolis

Tahar Rahim / Madame Web

Jon Voight / Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers (WINNER)

Peggior Attrice non protagonista

Ariana DeBose / Argylle & Kraven the Hunter

Leslie Anne Down (as Margaret Thatcher) / Reagan

Emma Roberts / Madame Web

Amy Schumer / Unfrosted (WINNER)

FKA twigs / The Crow

Peggior regista

S.J. Clarkson / Madame Web

Francis Ford Coppola / Megalopolis (WINNER)

Todd Phillips / Joker: Folie à Deux

Eli Roth / Borderlands

Jerry Seinfeld / Unfrosted

Peggiore coppia sullo schermo

Any Two Obnoxious Characters (But Especially Jack Black) / Borderlands

Any Two Unfunny “Comedic Actors” / Unfrosted

The Entire Cast of Megalopolis / Megalopolis

Joaquin Phoenix & Lady Gaga / Joker: Folie à Deux (WINNER)

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (as “Ronnie and Nancy”) / Reagan

Peggior Prequel, Remake, Rip-Off o Sequel

The Crow

Joker: Folie à Deux (WINNER)

Kraven the Hunter

Mufasa: The Lion King

Rebel Moon 2: The Scargiver