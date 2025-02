Gambit: il film scartato da Fox era una brillante “commedia romantica” secondo Lizzy Caplan

Prima che a Channing Tatum fosse data la possibilità di vestire i panni di Gambit in Deadpool e Wolverine dell’anno scorso, l’attore era pronto a guidare uno spin-off degli X-Men da solista come Ragin’ Cajun.

Lo sfortunato progetto della 20th Century Fox ha cambiato diversi registi prima di arruolare Rupert Wyatt di Rise of the Planet of The Apes per portare sullo schermo il mutante, ma l’acquisizione da parte della Disney delle risorse della Fox si è rivelata il colpo di grazia.

Powered by

Negli anni abbiamo sentito parlare un po’ del progetto, ma Lizzy Caplan, che era stata scelta per il ruolo della protagonista femminile senza nome, ha ora rivelato alcuni nuovi dettagli sorprendenti sul tono generale a cui mirava il film Gambit. “È stata un’idea davvero fantastica”, dice la star di Zero Day a Business Insider. “È un po’ strano che sia stato scartato. Quei film non sembrano mai essere scartati, ma è successo. Siamo andati avanti, dovevamo girarlo. Penso che ci fosse una data di inizio.”

“Avevo avuto degli incontri con Channing, e ce n’erano un paio diversi… avevamo un regista, poi non ce l’avevamo più, ma ho avuto diversi incontri con Channing e gli altri produttori”, ha continuato Caplan. “Volevano fare, tipo, una commedia romantica anni ’30 ambientata in quel mondo, il che sarebbe stato molto divertente.”

Si vocifera che Tatum tornerà a interpretare Gambit a un certo punto, ma si è parlato anche della possibilità che la Marvel scelga un nuovo attore per interpretare Remy LeBeau nell’attesissimo reboot degli X-Men.