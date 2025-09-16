HomeCinema News2025

Heat 2: incoraggianti novità sul film di Michael Mann

Di Gianmaria Cataldo

-

Heat 2

Il prossimo progetto di Michael Mann, Heat 2, prequel del suo capolavoro poliziesco del 1995, era stato recentemente messo in dubbio per motivi di budget, ma un nuovo aggiornamento – diffuso da Word of Reel – riporta che il film avrebbe ora ottenuto il via libera e che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale. Il sito riporta anche che, come già precedentemente indicatoLeonardo DiCaprio dovrebbe aver concluso positivamente le trattative per unirsi al progetto.

Con DiCaprio nel ruolo di protagonista, Heat 2 sembra improvvisamente un evento di portata mondiale, il che probabilmente ha contribuito a convincere i dirigenti della Warner Bros. Mike De Luca e Pam Abdy, che secondo quanto riferito sono ansiosi di realizzare questo film. Inoltre, il cast che sembra si stia mettendo insieme per il sequel di Mann viene descritto come “storico” e, a parte i nomi che circolano, tra cui Austin Butler e Adam Driver, sembrano esserci altre grandi sorprese in arrivo.

Ad aver favorito la ripresa delle conversazioni su Heat 2 ci sarebbe anche la serie di successi consecutivi al botteghino che la Warner Bros. sta attualmente vivendo. L’idea attuale, per il film, sarebbe inoltre quella di coinvolgere un partner per avere un cofinanziamento. Apple, che ha letto la sceneggiatura, starebbe ora valutando la possibilità di partecipare al progetto. In attesa di maggiori conferme in merito, ricordiamo che Heat 2 sarà basato sul romanzo sequel/prequel scritto nel 2022 da Mann.

Il libro racconta i primi anni di Neil McCauley (interpretato da Robert De Niro nel film originale) e Vincent Hanna (Al Pacino), seguendo anche la caccia di Hanna a una nuova minaccia all’indomani della sparatoria culminante del film originale. Ora, se quanto riportato si rivelerà corretto, aggiornamenti ufficiali dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Al momento, in ogni caso, i lavori sul progetto sembra stiano andando avanti e il resto del cast potrebbe essere svelato a breve.

