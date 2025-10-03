HomeCinema News2025

Henry Cavill mostra i progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander

Di Gianmaria Cataldo

Henry Cavill
L'attore britannico Henry Cavill arriva alla prima mondiale di 'Enola Holmes 2' di Netflix tenutasi al Paris Theater il 27 ottobre 2022 a Manhattan, New York, New York, Stati Uniti. - Foto di imagepressagency via Depositphotos

Henry Cavill ha condiviso un aggiornamento dopo aver subito un infortunio durante le riprese del reboot di Highlander di Chad Stahelski. Mercoledì Cavill ha infatti pubblicato su Instagram un post (lo si può vedere qui) con alcuni aggiornamenti sui suoi progressi dopo l’infortunio di settembre, che ha ritardato la produzione Amazon MGM probabilmente fino all’inizio del 2026. L’attore ha pubblicato diverse foto di se stesso mentre si allena, con la gamba sinistra ancora ingessata, accompagnate dalla didascalia “Resisti. Resistendo, diventerai più forte”.

Cosa sappiamo di Highlander

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali, con l’attore Henry Cavill di L’Uomo d’Acciaio e The Witcher nel ruolo principale. La regia è affidata a Chad Stahelski, già regista della serie John Wick. Il resto del cast è poi composto da Russell Crowe nel ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986, Djimon HounsouDrew McIntyreDave Bautista Marisa Abela. Jeremy Irons interpreta il leader dei Watchers, un ordine segreto incaricato di tenere d’occhio Cavill e i suoi compagni immortali.

Christopher Lambert e Sean Connery hanno recitato nel film originale Highlander nel lontano 1986. La storia ricca di azione di esseri immortali impegnati in un combattimento eterno ha dato vita a un franchise che comprendeva quattro sequel, un film per la TV, due serie live-action e una serie animata. Sebbene il film originale e i suoi sequel sempre più ridicoli siano ormai entrati a pieno titolo nella categoria dei cult classici, Highlander è stato ritenuto un IP sufficientemente prezioso da giustificare un remake, con Cavill nel ruolo interpretato quasi 40 anni fa da Lambert.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
