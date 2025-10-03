A Quiet Place III: rinviata di qualche settimana l’uscita in sala

La data di uscita di A Quiet Place III è stata nuovamente posticipata. Quarto film della saga horror, questo titolo era stato annunciato per la prima volta nel 2022 con una data di uscita prevista per il 2025, prima di essere ritirato dal calendario. All’inizio di quest’anno, John Krasinski aveva però annunciato il suo ritorno alla regia del terzo film, comunicando la data di uscita del 9 luglio 2027.

Deadline ha però ora riportato che A Quiet Place III è stato nuovamente spostato, ma fortunatamente solo di poche settimane. Il film è ora previsto in uscita nelle sale cinematografiche il 30 luglio 2027. Se fosse rimasto al 9 luglio, avrebbe condiviso la data di uscita con il sequel di Superman di James Gunn, Man of Tomorrow. Al momento della stesura di questo articolo, questo terzo capitolo della saga è l’unico film importante in programma per il 30 luglio 2027, cosa che gli permetterebbe di avere maggiori attenzioni.

Oltre a dirigerlo, Krasinski sta scrivendo e producendo A Quiet Place III, proprio come ha fatto con i primi due capitoli della saga; il prequel del 2024, A Quiet Place – Giorno 1, è stato invece diretto da Michael Sarnoski. Anche se al momento non sono stati annunciati dettagli sulla trama o sul cast, dato che il film ha il tre nel titolo, ci si aspetta che continui la storia della famiglia Abbott.

A Quiet Place III si unisce a un franchise di successo

Il franchise di A Quiet Place ha incassato oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo con i suoi tre film, che comprendono A Quiet Place – Un posto tranquillo e A Quiet Place – Parte II di John Krasinski, e lo spin-off diretto da Michael Sarnoski A Quiet Place: Day One.

Il primo A Quiet Place – Un posto tranquillo è decollato a razzo al SXSW nel 2018, con un incasso iniziale di 50,2 milioni di dollari, quasi 153 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi 341 milioni di dollari a livello globale. Il film, interpretato da Krasinski, Emily Blunt, sua moglie nella vita, Noah Jupe e Millicent Simmonds, ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior montaggio sonoro.

A Quiet Place – Parte II, la cui uscita è stata posticipata a causa del Covid, ha rilanciato il botteghino durante il weekend del Memorial Day 2021 con un debutto di 57 milioni di dollari in 4 giorni, un incasso di 160 milioni di dollari negli Stati Uniti e 297,3 milioni di dollari. Blunt, Jupe e Simmonds sono tornati per il sequel, che ha ottenuto una nomination ai BAFTA per il miglior sonoro.

L’estate scorsa, A Quiet Place – Giorno 1, un prequel ambientato in una New York City apocalittica devastata dagli alieni e interpretato dal premio Oscar Lupita Nyong’o e Joseph Quinn, ha debuttato con 52,2 milioni di dollari e ha raggiunto i 139 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 262 milioni di dollari a livello globale.