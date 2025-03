Daredevil: Rinascita – Stagione 2, un video dal set suggerisce un possibile epilogo per uno dei protagonisti

Nella prima stagione di Daredevil: Rinascita, un Matt Murdock sconvolto getta Bullseye in strada prima di smascherarsi ed essere scoperto dal detective in pensione della polizia di New York, Cherry. Dopo la morte di Foggy Nelson, Cherry ha però mantenuto il segreto dell’Uomo senza Paura ed è diventato un investigatore privato per Murdock e McDuffie. Mentre prosegue la lavorazione della Stagione 2, Cherry – interpretato da Clark Johnson – è stato avvistato mentre girava una scena con la task force anti-vigilante del sindaco Wilson Fisk.

Purtroppo, le cose sembrano non mettersi bene per l’ex poliziotto. Come si può vedere nel post X qui riportato, un Cherry spaventato viene sbattuto a terra dopo aver ricevuto un colpo in testa da un manganello. Il poliziotto in questione, che si ritiene essere l’agente Powell di Hamish Allan-Headley, procede poi a colpirlo alla testa per quattro volte. Anche se Cherry potrebbe essere solo gravemente ferito, la scena sembra essere più indirizzata verso l’omicidio. Se qualcuno deve morire per rendere l’AVTF una minaccia credibile, allora tanto vale che sia il personaggio appena creato per Daredevil: Rinascita.

Questo blocco di riprese della seconda stagione dovrebbe concludersi a breve e la speranza è quella di poter finalmente vedere Charlie Cox in costume nei panni del vigilante (soprattutto dopo gli accenni a un nuovo costume nella seconda stagione). I Marvel Studios non possono fare molto per evitare che spoiler come questo trapelino online prima della conclusione della prima stagione. Il finale, però, si avvicina rapidamente e Disney+ ha confermato oggi che l’episodio 7 uscirà il 1° aprile, mentre l’episodio 8 seguirà l’8 aprile e il finale il 15 aprile.

CORRELATE:



Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita ha debuttato su Disney+ il 5 marzo 2025.