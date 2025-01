Jake Gyllenhaal protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks

M. Night Shyamalan sembra aver messo gli occhi sul suo prossimo misterioso progetto e sembra anche aver trovato alcuni talenti di alto profilo con cui collaborare. Secondo quanto riportato da Deadline, Jake Gyllenhaal sarà infatti il protagonista del prossimo film di Shyamalan, descritto come un thriller romantico e soprannaturale, basato su una storia originale co-creata da Shyamalan e dallo scrittore di romanzi di fama mondiale Nicholas Sparks.

Shyamalan e Sparks, come riportato, stanno scrivendo indipendentemente una sceneggiatura il primo e un romanzo il secondo, entrambi basati sullo stesso concetto e sulla stessa serie di personaggi, ma adattati ai rispettivi medium. Per Shyamalan non solo si tratta di un’altra star del cinema ad unirsi al lungo elenco di attori e attrici che hanno collaborato con lui, ma è anche la prima volta che collabora con uno scrittore di alto profilo per un’idea, cosa che sicuramente entusiasma i fan del maestro della narrazione.

Powered by

Shyamalan e Ashwin Rajan produrranno attraverso la Blinding Edge Pictures, insieme a Theresa Park, partner di lunga data di Sparks, e Marc Bienstock. Sparks è inoltre produttore esecutivo. Ad occuparsi dell’uscita nelle sale del film dovrebbe essere la Warner Bros., ma al momento non sono state fornite indicazioni né sul periodo in cui il progetto potrebbe arrivare al cinema né su maggiori dettagli di trama. Non resta dunque che attendere ulteriori notizie ufficiali.

L’anno d’oro di Jake Gyllenhaal

Per Jake Gyllenhaa, questo annuncio segue un anno stellare iniziato con la sua reinvenzione di successo del classico film d’azione Road House presso gli Amazon MGM Studios. Il film è stato un grande successo per lo studio, che ha battuto i record di streaming, e un sequel è già in fase di sviluppo. Ha proseguito con la serie limitata Presunto innocente, acclamata dalla critica, per Apple TV+, un altro successo che gli è valso una nomination ai Golden Globe. Quest’anno condividerà il palcoscenico a partire dal mese prossimo con Denzel Washington in un adattamento di Otello a Broadway.