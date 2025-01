Captain America: Brave New World, rivelati la durata finale e il numero di scene post-credits

Nel corso dei mesi sono state riportate un paio di durate diverse per Captain America: Brave New World, ma lo scooper @Cryptic4Qual avrebbe ora rivelato che il prossimo film del MCU durerà 1 ora, 58 minuti e 23 secondi (1 ora e 50 senza i titoli di coda), diventando così il film di Capitan America più breve finora. Abbiamo anche la conferma che la prima uscita sul grande schermo di Sam Wilson (Anthony Mackie) nei panni dell’iconico eroe avrà solo una scena post-credits (molto probabilmente una mid-credits).

Le stime più recenti indicano un incasso di 90-95 milioni di dollari nel weekend combinato di San Valentino e del Giorno dei Presidenti. Se il film dovesse incassare 90 milioni di dollari o più, si piazzerebbe al quinto posto nella classifica dei lanci del Presidents Day, dietro al primo Black Panther (242,2 milioni di dollari), Deadpool (152,1 milioni di dollari), Ant-Man and the Wasp: Quantamania (120,4 milioni di dollari) e Cinquanta sfumature di grigio (93,1 milioni di dollari).

Non esattamente un incasso pari a quello di Deadpool & Wolverine, ma i giornali riportano che Captain America: Brave New World ha avuto un budget di produzione relativamente modesto (almeno per un film dei Marvel Studios), pari a 180 milioni di dollari (escluso il budget per la promozione). Il film potrebbe dunque facilmente ambire ad essere un successo in termini economici, specialmente considerando i tanti elementi di grande fascino presenti al suo interno, dall’Hulk Rosso al villain di Giancarlo Esposito. Sarà poi interessante scoprire cosa conterrà la scena post-credits.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.

