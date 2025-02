Jonathan Majors potrebbe riprendere il ruolo di Kang il Conquistatore [RUMOR]

Ormai conosciamo tutti i problemi legali che hanno portato alla rimozione dal ruolo di Kang il Conquistatore nel MCU della star di Loki, Jonathan Majors. La colpevolezza di due reati minori di aggressione e molestie ha fatto deragliare la carriera dell’attore, che da allora ha scontato un programma di intervento contro la violenza domestica di 52 settimane. La risposta dei Marvel Studios all’abbandono di Kang è stata quella di rinominare Avengers: The Kang Dynasty come Avengers: Doomsday, con Robert Downey Jr. chiamato a fare il suo ritorno nel MCU nei panni del Dottor Destino.

Oggi, Screen Geek riporta però la notizia che “il capo dei Marvel Studios Kevin Feige sta considerando di riportare Jonathan Majors nel MCU. L’idea è che Majors appaia in un futuro progetto Marvel per chiudere alcune questioni in sospeso con Kang e chiudere la storia del personaggio”. Per ora sarebbe meglio prendere la notizia con ogni precauzione e scetticismo possibile, ma i Marvel Studios dovranno pur fare qualcosa per risolvere l’improvvisa assenza di Kang. È vero che la seconda stagione di Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania hanno a loro modo eliminato Kang, ma ci sono ancora alcune cose in sospeso.

Ad esempio la scena post-credits di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, con le innumerevoli varianti di Kang pronte a dare battaglia agli Avengers. In realtà, non sarebbe il primo teaser di questo tipo poi ignorato dal MCU, per cui i Marvel Studios potrebbero anche semplicemente decidere di non parlarne più o risolverlo in qualche modo fuori scena. Certo, risulta difficile credere che Jonathan Majors possa tornare per questo ruolo o che l’attore stesso voglia riprenderlo dopo il trattamento ricevuto. Come sempre, non resta dunque che attendere un eventuale conferma ufficiale.

Dove abbiamo visto l’ultima volta il Kang di Jonathan Majors?

I fan hanno incontrato per la prima volta Kang nella sua forma “Colui che resta” alla fine della prima stagione di Loki. È stato rivelato che, in seguito a una guerra multiversale, era l’ultimo Kang rimasto in piedi e libero di creare la sua linea temporale sacra su cui regnare per sempre. Essendosi stufato di un’eternità intrappolato alla fine del tempo, Colui che resta sperava che Loki e Sylvie prendessero il suo posto. Invece, quest’ultima lo uccise, anche se in seguito scopriremo che faceva tutto parte del suo piano, il quale sapeva che sarebbe risorto dopo che il Telaio del Tempo in avaria avrebbe distrutto la TVA e le linee temporali ramificate (lasciando prosperare la Sacra Linea Temporale).

Loki si è poi rifiutato di seguire il percorso di Colui che Resta e ha invece creato un nuovo Multiverso alimentato da lui, dando a tutti il libero arbitrio e ai suoi amici della TVA il tempo sufficiente per prepararsi alla guerra che verrà con le Varianti di Kang. Una di queste è stata, come anticipato, presentata in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, quando si scopre che il Consiglio dei Kang ha intrappolato Kang il Conquistatore nel Regno Quantico a causa della minaccia che rappresenta per i loro piani. Inoltre, nei momenti conclusivi della seconda stagione di Loki, la TVA ha accennato brevemente al fatto che stavano tenendo d’occhio le varianti di Kang.