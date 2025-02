Jurassic World Rebirth: il film porterà il franchise verso elementi horror

Con Jurassic World Rebirth, non sono solo i dinosauri che si sono evoluti, ma anche la consapevolezza del franchise di sé stesso. Il produttore Frank Marshall ha infatti affermato durante un’intervista a Vanity Fair che: “La gente ora si annoia con i dinosauri“. Una dichiarazione audace per un franchise che si è imposto come uno dei più importanti degli ultimi trent’anni, ovvero sin dall’uscita nel 1993 del Jurassic Park diretto da Steven Spielberg. Tuttavia, sembra che il film si appoggerà proprio su quest’idea piuttosto che fingere che non sia così, e userà la suggestione della fatica del franchise come qualcosa che può promuovere la storia.

Marshall attribuisce allo sceneggiatore David Koepp l’aver proposto questa idea all’inizio dello sviluppo, dicendo: “È venuto fuori con questa idea che i dinosauri fossero ormai superati. La gente era stanca di loro. Erano un inconveniente. E il clima non era favorevole alla loro sopravvivenza, così cominciavano a morire e a ammalarsi. Ma c’era una zona intorno all’equatore che aveva il clima perfetto, la temperatura e l’ambiente per loro.” Ma a partire da questo concetto Jurassic World Rebirth punterà a proporre un rinnovato splendore per queste gigantesche creature.

Marshall ha infatti affermato che il regista Gareth Edwards ha lavorato per riportare il franchise ad una dimensione orrorifica. “Immaginate la versione incubo delle lucertole giganti che si sono evolute naturalmente milioni di anni fa. C’è qualche mutazione in loro. Sono tutti basati su ricerche reali sui dinosauri, ma hanno un aspetto leggermente diverso.” Jurassic World Rebirth, dunque, rivolgerà l’attenzione agli esperimenti falliti, agli errori genetici e ai vicoli ciechi evolutivi che sono stati lasciati indietro fino ad ora, proponendo dunque qualcosa di completamente nuovo.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Il film Jurassic World Rebirth è diretto dal vincitore del BAFTA Gareth Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.