Margot Robbie e Colin Farrell nel primo footage di A Big Bold Beautiful Journey al CinemaCon

I partecipanti al CinemaCon hanno potuto dare un’occhiata al trailer del film evento con Margot Robbie e Colin Farrell A Big Bold Beautiful Journey durante la presentazione della Sony a Las Vegas. Il dramma romantico è pubblicizzato come un racconto originale di due sconosciuti e dello straordinario viaggio emotivo che li unisce.

Il filmato mostrato a Las Vegas è stato introdotto dal regista Kogonada (After Yang) che ha detto: “Questo è il tipo di film che vorrei guardare in un cinema gremito… In sostanza, si tratta di due persone che si riconciliano con il loro passato per trovare l’amore nel presente”.

Il trailer inizia con Sarah di Robbie e David di Farrell che si incontrano a quello che sembra essere un matrimonio, quindi, grazie alla spinta di un assistente virtuale, partono per un viaggio intriso di realismo magico. La coppia attraversa una foresta e incontra delle porte che li trasportano nel loro passato. “Ogni porta apre un ricordo“, leggiamo sullo schermo mentre il duo visita la sua scuola superiore, poi la madre di lei anni prima. Dice David di Farrell, “Voglio tornare a quando pensavo che tutto avrebbe funzionato per me“. Cambia il tuo futuro, recita un cartello.

Questo è il primo ruolo da attrice di Margot Robbie dal blockbuster del 2023 Barbie, mentre Colin Farrell sta uscendo dal suo ruolo pluripremiato in The Penguin. Il cast di supporto per A Big Bold Beautiful Journey include Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge e Hamish Linklater.

Di Imperative Entertainment e 30West, A Big Bold Beautiful Journey è scritto da Seth Reiss (The Menu). 30West sta finanziando, con Sony Pictures che distribuisce nei cinema di tutto il mondo. L’uscita nazionale è prevista per il 19 settembre. I produttori sono Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss e Youree Henley. I produttori esecutivi sono Kogonada, Ilene Feldman e Ori Eisen.