Carrie: Milly Shapiro in trattative per il ruolo da protagonista?

Lo scorso ottobre, abbiamo saputo che Mike Flanagan si unirà di nuovo a Stephen King per un nuovo adattamento per il piccolo schermo del primo romanzo del leggendario autore, Carrie, e ora potremmo sapere chi è in trattative per interpretare i ruoli principali.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, Milly Shapiro è in trattative per interpretare il ruolo principale di Carrie, con Samantha Sloyan (Hush, Midnight Mass) presa in considerazione per interpretare la madre tormentata dell’adolescente, Margaret White. Shapiro ha interpretato Charlie Graham in Hereditary di Ari Aster.

Flanagan e King, che hanno recentemente collaborato all’imminente The Life of Chuck, stanno sviluppando il racconto soprannaturale di rabbia come una serie di otto episodi per Amazon, con Flanagan a bordo come showrunner e produttore esecutivo.

Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King

Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston.

“Carrie” è stato il primo romanzo di King ed è stato originariamente pubblicato nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo del titolo. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni di dollari. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Nel 1999 è uscito un sequel intitolato “The Rage: Carrie 2“, senza nessuno del cast originale, seguito da un remake per la TV nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con Chloe Grace Moretz.