Glen Powell protagonista per Barry Jenkins del fantascientifico The Natural Order

Dopo il successo di Mufasa: Il re leone, Barry Jenkins ha trovato il suo prossimo grande film in studio e ha ottenuto la partecipazione di una delle star più impegnate di Hollywood. Secondo le fonti di Deadline, la Universal si è aggiudicata il film The Natural Order, con Jenkins alla regia e Glen Powell come protagonista. Il progetto è basato su un romanzo ancora inedito di Matt Aldrich, di cui lo studio ha ottenuto i diritti in anticipo la scorsa settimana. I dettagli sono stati tenuti nascosti, ma il progetto è stato presentato come un thriller fantascientifico di alto livello che ruota intorno alla ricerca della vita eterna.

Il progetto è il primo film che Powell e Dan Cohen produrranno per la loro nuova società Barnstorm nell’ambito dell’accordo first-look con la Universal, iniziato il mese scorso. Inoltre, Adele Romanski e Mark Ceryak produrranno sotto il marchio Pastel che condividono con Jenkins. In trattative per la produzione c’è anche Jewerl Keats Ross, che è stato determinante per mettere insieme Jenkins, Aldrich e Powell. Ross ha recentemente prodotto il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance, Sujo.

Secondo gli addetti ai lavori, Jenkins, Powell e Aldrich stavano sviluppando il film da tempo e recentemente lo hanno portato sul mercato. Le cifre finanziarie non sono note, ma le fonti dicono che il mix tra l’avere una delle più grandi star del momento e il regista premio Oscar che lavora in un genere nuovo per lui era un’opportunità troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. A questo punto non resta che attendere maggiori informazioni su questo progetto, a partire da primi dettagli di trama e da altri nomi che potrebbero aggiungersi al cast.

Il momento d’oro di Glen Powell

Glen Powell è diventato una delle star più richieste dagli studios per i loro progetti di tipo blockbuster. Attualmente sta girando The Running Man, l’adattamento di Edgar Wright del racconto di Stephen King, per la Paramount Pictures, la cui uscita è prevista per il 7 novembre 2025. Powell è poi reduce dal successo estivo di Twisters, che con 81,2 milioni di dollari è diventato il più grande weekend d’apertura di sempre per un film su una catastrofe naturale al botteghino nazionale. Negli Stati Uniti è poi arrivato ad un incasso di 267,7 milioni di dollari, mentre a livello globale ha incassato 371 milioni di dollari.

Powell ha poi recentemente recitato anche nel film campione d’incassi Tutti tranne te, mentre il film di Richard Linklater, Hit Man, che Powell ha co-scritto e prodotto, è stato il numero 1 su Netflix per diverse settimane di fila. Lo vedremo poi nella serie Hulu Chad Powers e in un nuovo film di J.J. Abrams ancora senza titolo. A questi progetti si aggiunge dunque ora anche il nuovo progetto del premio Oscar Barry Jenkins, celebre per i film Moonlight e Se la strada potesse parlare.