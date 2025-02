SAG Awards 2025: i vincitori scombinano, ancora una volta, le previsioni per gli Oscar!

Conclave ha portato a casa il premio al miglior cast ensemble alla 31a edizione dei SAG Awards, che sono stati assegnati stasera allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Il thriller della Focus Features, che ha vinto il premio come miglior film ai recenti BAFTA, è in lizza per otto premi Oscar il prossimo fine settimana.

La categoria è la più importante per i SAG, il corrispettivo di Miglior Film, il più delle volte, ha prodotto alcuni interessanti sconvolgimenti che hanno portato alla vittoria agli Academy Awards di film come Parasite, CODA e altri. Tutti i candidati Ensemble dei SAG sono anche in lizza per il premio Oscar più importante.

Demi Moore l’ha spuntata nella categoria dedicata all’attrice protagonista, segnando un traguardo importante nella sua carriera, grazie alla sua performance in The Substance. Mentre Timothée Chalamet ha ottenuto una sorprendente vittoria a sorpresa come attore protagonista in un film per il suo ruolo del giovane Bob Dylan in A Complete Unknown di Searchlight. Queste vittorie scombinano decisamente le previsioni per gli Oscar 2025, che si fanno più confuse, mentre Moore e Chalamet portano avanti il loro testa a testa contro Mikey Madison e Adrien Brody.

Discorso differente per le categorie di non protagonisti in un film. Zoe Saldana per Emilia Perez e Kieran Culkin per A Real Pain sembrano inarrestabili verso la loro conquista dell’Oscar, dopo aver vinto tutti i premi di stagione di categoria e, ovviamente, anche il SAG Award, la scorsa notte.

Anora, che nelle ultime settimane aveva portato a casa prestigiosi premi ai BAFTA, agli Spirit Awards, ai DGA e ai PGA, è rimasto escluso da podio.

Dopo una serie di premi scontati, la prima sorpresa della serata è arrivata quando Martin Short ha vinto il premio di attore maschile in una serie comica per Only Murders in the Building di Hulu. Dopo tre nomination consecutive agli Emmy per il ruolo, ha battuto il favorito degli Emmy Jeremy Allen White di The Bear e tutti gli altri.

La serie stessa ha anche ottenuto il premio Ensemble Comedy Series. La popolare commedia ha vinto sette Emmy nelle sue quattro stagioni, ma tutti sono nelle categorie artigianali. È il primo grande successo di premi per le star Short, Steve Martin e Selena Gomez nei loro ruoli. E diremo che è davvero un riconoscimento meritato.

C’è stato un altro mini-sconvolgimento nella categoria Attore maschile in un film per la TV o una miniserie quando Colin Farrell ha vinto per The Penguin di Max. L’attore irlandese aveva già portato a casa il premio Critics Choice e il Golden Globe, ma la star di Baby Reindeer, vincitrice di un Emmy e di uno Spirit Award, Richard Gadd, avrebbe potuto essere il favorito.

Shōgun ha dominato nella categoria dedicata alla serie drama, con Hiroyuki Sanada e Anna Sawai e il cast ensemble che hanno vinto i premi principali, dopo aver portato a casa l’Emmy e il Golden Globe per i loro ruoli nel colosso FX. Un’altra star già carica di premi ha vinto il premio Attrice femminile in una serie comica: Jean Smart per Hacks di Max. Ha già vinto tre Emmy per il suo ruolo di Deborah Vance. Lo stesso vale per la vincitrice del premio Attrice in una miniserie, Jessica Gunning di Baby Reindeer di Netflix, che ha vinto anche un Emmy, un Golden Globe, un Critics Choice e uno Spirit Award per la sua inquietante parte nello show.

Hollywood ha continuato a celebrare gli intrepidi soccorritori che hanno lavorato per salvare vite e proprietà durante i terribili incendi di Los Angeles il mese scorso. Durante la presentazione, un pompiere invitato è stato presentato da Duncan Crabtree-Ireland di SAG-AFTRA e ha ricevuto una standing ovation. La conduttrice Kristen Bell ha poi richiamato l’attenzione sul “tavolo più attraente” della cerimonia, che era pieno di soccorritori.

La due volte vincitrice dell’Oscar e dell’Emmy Jane Fonda ha ricevuto stasera il premio SAG Life Achievement Award. “Questo significa il mondo per me“, ha detto sul palco. “E il vostro entusiasmo fa sembrare questo meno un crepuscolo della mia vita e più un ‘vai ragazza, spacca tutto’, il che è positivo perché non ho ancora finito“. Sempre un mito!

L’anno scorso Oppenheimer ha vinto il premio Ensemble di SAG, mettendosi comodo per la vittoria di sette Oscar, tra cui Miglior film. Quest’anno invece le cose si sono complicate molto, ma questo ci ha regalato una delle stagioni dei premi più avvincenti degli ultimi anni.

Ecco tutti i vincitori dei SAG Awards 2025

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A CAST IN A MOTION PICTURE

Conclave

Sergio Castellitto / Tedesco

Ralph Fiennes / Lawrence

John Lithgow / Tremblay

Lucian Msamati / Adeyemi

Isabella Rossellini / Sister Agnes

Stanley Tucci / Bellini

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LEADING ROLE

Demi Moore / Elisabeth – “The Substance”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LEADING ROLE

Timothée Chalamet / Bob Dylan – “A Complete Unknown”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A COMEDY SERIES

Only Murders In The Building

Michael Cyril Creighton / Howard Morris

Zach Galifianakis / Zach Galifianakis

Selena Gomez / Mabel Mora

Richard Kind / Vince Fish

Eugene Levy / Eugene Levy

Eva Longoria / Eva Longoria

Steve Martin / Charles-Haden Savage

Kumail Nanjiani / Rudy Thurber

Molly Shannon / Bev Melon

Martin Short / Oliver Putnam

OUTSTANDING PERFORMANCE BY AN ENSEMBLE IN A DRAMA SERIES

Shōgun

Shinnosuke Abe / Buntaro

Tadanobu Asano / Kashigi Yabushige

Tommy Bastow / Father Martin Alvito

Takehiro Hira / Ishido Kazunari

Moeka Hoshi / Usami Fuji

Hiromoto Ida / Lord Kiyama

Cosmo Jarvis / John Blackthorne

Hiroto Kanai / Kashigi Omi

Yuki Kura / Yoshii Nagakado

Takeshi Kurokawa / Lord Ohno

Fumi Nikaido / Ochiba No Kata

Tokuma Nishioka / Toda Hiromatsu

Hiroyuki Sanada / Yoshii Toranaga

Anna Sawai / Toda Mariko

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Zoe Saldaña / Rita – “Emilia Perez”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES

Colin Farrell / Oz Cobb – “The Penguin”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION MOVIE OR LIMITED SERIES

Jessica Gunning / Martha – “Baby Reindeer”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A COMEDY SERIES

Martin Short / Oliver Putnam – “Only Murders In The Building”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A COMEDY SERIES

Jean Smart / Deborah Vance – “Hacks”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A DRAMA SERIES

Hiroyuki Sanada / Yoshii Toranaga – “Shōgun”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A DRAMA SERIES

Anna Sawai / Toda Mariko – “Shōgun”

OUTSTANDING PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Kieran Culkin / Benji Kaplan – “A Real Pain”